FACC erhält Embraer-Preis und staatliche Rückerstattung. Solide Wachstumszahlen und Analystenmeinungen im Fokus. Kann der Luftfahrtzulieferer die positive Phase ausbauen?

Kann der Aerospace-Spezialist die positive Dynamik nutzen? Die FACC AG erhält nicht nur eine prestigeträchtige Auszeichnung von Flugzeugbauer Embraer, sondern auch eine Millionen-Rückzahlung vom österreichischen Staat. Diese doppelte Good-News könnte dem Titel neuen Schwung verleihen.

Embraer-Auszeichnung stärkt Marktposition

Der österreichische Luftfahrtzulieferer FACC wurde von Embraer als "Supplier of the Year" ausgezeichnet - eine wichtige Bestätigung der Partnerschaft:

Die Ehrung unterstreicht die Liefertreue und Qualitätsstandards des Unternehmens

Embraer zählt zu den weltweit führenden Herstellern regionaler Jets

Die Auszeichnung könnte Türöffner für weitere Großaufträge sein

"Der Preis ist ein klares Signal an den Markt: FACC liefert Spitzenleistungen", kommentiert ein Branchenkenner.

Finanzspritze: 10,8 Millionen Euro zurückerhalten

Ein weiterer positiver Impuls: Die Republik Österreich erstattete FACC 10,8 Millionen Euro, die im Zusammenhang mit dem "Fake President Incident" in China eingefroren worden waren. Diese Rückzahlung:

Stärkt die Bilanz des Unternehmens

Verbessert die Liquiditätssituation

Entlastet die Cash-Position

Solide Fundamentaldaten als Basis

Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass FACC auf einem soliden Wachstumskurs ist:

Umsatzsprung um 20% auf 884,5 Mio. Euro (2023: 736,2 Mio.)

EBIT fast verdoppelt auf 28,3 Mio. Euro

Belegschaft um 394 neue Mitarbeiter gewachsen

Für 2025 prognostiziert das Management ein Umsatzwachstum von 5-15% - eine durchaus ambitionierte Zielmarke in der aktuellen Marktlage.

Analysten bleiben gespalten

Während die Fundamentaldaten überzeugen, sind die Marktbeobachter uneins:

Kursziele reichen von 7,60 bis 12,00 Euro

Der aktuelle Kurs von 7,12 Euro liegt leicht unter dem 50-Tage-Durchschnitt (7,15 €)

Seit Jahresanfang legte die Aktie dennoch 15% zu

Was kommt als nächstes? Die am 6. Mai anstehende Hauptversammlung könnte neue Impulse setzen. Bleibt die Frage: Kann FACC die positive Dynamik in nachhaltiges Wachstum übersetzen?

