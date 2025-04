© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP

Diese in den kommenden Tagen (KW18) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Mit Tesla und Alphabet haben in der vergangenen Woche bereits zwei der Magnificent-Seven-Werte ihre Quartalsberichte vorgestellt. In dieser Woche folgen mit Ausnahme von Nvidia gleich vier weitere. Dazu kommen die Zahlen von fast 800 anderen US-Unternehmen, die in den kommenden Tagen Einblicke in ihre Geschäftsberichte geben - und das angesichts der US-Handelspolitik und den wiederholten Angriffen von Präsident Donald Trump auf Notenbankchef Jerome Powell in einem von großer Unsicherheit …