Die Anteilscheine des Energieriesen Shell konnten sich in der vergangenen Handelswoche weiter nach oben kämpfen. Rückenwind erhielten die Papiere des britischen Unternehmens durch eine stabile Ölpreisentwicklung sowie der allgemein relativ guten Stimmung an den Weltbörsen. Zudem gab es auch weitere positive Analystenkommentare. So hat etwa die Privatbank Berenberg ihre Kaufempfehlung für die Dividendenperle erneut bestätigt. Allerdings hat deren Analyst Henry Tarr im Rahmen seiner in der Vorwoche ...

