Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.360 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent über dem Freitagsschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten Daimler Truck, Airbus und Fresenius, am Ende Continental sowie die beiden Rückversicherer."Die große Frage an den Börsen lautet aktuell: Wie weit kann die aktuelle Rally laufen?", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die temporären April-Verluste seien fast vollständig aufgeholt. "Entscheidend ist jetzt die Frage, ob weitere Käufer in den Markt kommen, die an ein schnelles Erreichen der bisherigen Rekordhochs glauben."Statistisch sei der April der beste Dax-Monat im gesamten Jahr, so der Marktexperte. In den 25 Jahren von 2000 bis 2025 ging es demnach im April im Durchschnitt um 3,11 Prozent nach oben. Und aktuell habe der Dax die Chance, einen weiteren positiven April folgen zu lassen."Auffallend ist jedoch, dass die impliziten Volatilitäten trotz der beeindruckenden Erholung überdurchschnittlich hoch bleiben", sagte Altmann weiter. Der wohl bekannteste Volatilitätsindex, der VIX, steht noch immer bei 25. Der Durchschnittswert der vergangenen zehn und auch 15 Jahre liegt hier bei 18. "Das zeigt, wie viele der aktuellen Erholung misstrauen."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1343 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8816 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 66,94 US-Dollar; das waren 7 Cent oder 0,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.