Köln (ots) -"Ich hab' Lust auf Fernsehen, Lust auf SUPER RTL." Mit diesem Claim startete der Sender 1995 in den deutschen TV-Markt - und steht damit auch 30 Jahre später sinnbildlich für die konsequente Ausrichtung auf unterhaltsame, zielgruppengerechte Inhalte. Seit dem Sendestart am 28. April 1995 hat sich SUPER RTL kontinuierlich weiterentwickelt - von einem vielfältigen Familienprogramm zwischen Kult und Beinahe-Kult zur multimedialen Erlebniswelt für Kinder. In drei Jahrzehnten ist aus einem ambitionierten Fernsehprojekt die unangefochtene Nummer eins im deutschen Kinderunterhaltungsmarkt geworden, seit 2001 unter der Marke TOGGO.Pünktlich zum 30. Geburtstag erweitert SUPER RTL seinen Content um gleich drei neue Highlights und baut damit sein multimediales Angebot weiter aus: In der mehrteiligen Reality-Doku "Ninja Warrior Kids Academy" stellen sich zwölf sportbegeisterte Kids zwischen zwölf und 15 Jahren einem intensiven Trainingscamp - gecoacht von echten "Ninja Warrior"-Stars. Nur vier von ihnen schaffen es am Ende auf die große Bühne von "Ninja Warrior Germany".Für Gaming-Fans startet ab Juni der "TOGGO GG Podcast" und widmet sich der Gaming-Welt aus der Perspektive von Kindern und Eltern - unterhaltsam, informativ und ideal für lange Autofahrten oder entspannte Wochenenden.Und mit der "TOGGO Liga" zieht der Fußball rund um die Bundesliga in die digitale Erlebniswelt ein: Talkrunden, Sketche und tägliche Clips greifen die Leidenschaft junger Fans auf und bringen die Fußballkultur direkt in die TOGGO App, auf YouTube und RTL+.30 Jahre TV-Geschichte - ein Blick zurückAls SUPER RTL 1995 erstmals auf Sendung ging, war von der Fokussierung auf Kinderunterhaltung noch keine Rede. Vielmehr verstand sich der Sender zu Beginn als familienfreundliche Alternative im deutschen Fernsehmarkt. Gegründet wurde der Kölner Sender als Joint Venture zwischen der luxemburgischen RTL Group und der amerikanischen Walt Disney Company. Ziel war es, ein Programmangebot zu schaffen, das sowohl Kinder als auch Erwachsene gleichermaßen anspricht - mit internationalen Serien, Spielfilmen und unterhaltsamen Showformaten.Und so fanden sich in der wilden Anfangszeit nicht nur Zeichentrickklassiker, sondern auch urbayerische Schwänke in "Peter Steiners Theaterstadl", der TV-Tanztee "Schlagerclub mit Frank" oder Wiederholungen der Anarcho-Show "Alles Nichts Oder?!" im Programm wieder.Schon gewusst? Die erste Sendung, die SUPER RTL am 28. April 1995 um 18 Uhr zeigte, war die erste Episode von "Neue Abenteuer mit Winnie Puuh".Kindermarktführer seit 1998 - mit Formaten, die Generationen geprägt habenBereits drei Jahre nach dem Start folgte der strategische Fokus auf die jüngsten Zuschauer - mit Erfolg. Seit 1998 ist SUPER RTL Marktführer bei den 3- bis 13-Jährigen - und das Jahr für Jahr. Mit 17,6 Prozent hat der Kölner Sender auch ganz aktuell, im ersten Quartal 2025, die Nase vorn.Diese herausragende Bilanz gründet auf jahrzehntelanger fundierter Forschung und einem tiefgehenden Verständnis für die Bedürfnisse, Wünsche und Sehgewohnheiten der jungen Zielgruppe. So präsentierte Ralph Caspers mit "MUUH - Das Tiermagazin" schon 1996 das erste eigenproduzierte Format speziell für Kinder. Es folgten Kult-Klassiker wie "Super, Metty!" mit Moderator Metty Krings und seinem Kumpel Ikarus, der "Super Toy Club" mit "Commander" David Wilms oder "TOGGO TV" mit Nina "Ihr könnt mich mal... einschalten" Moghaddam.Animierte Erfolgsformate wie "Bob der Baumeister", "SpongeBob Schwammkopf" und "Cosmo & Wanda" fanden hier ebenso ein Zuhause wie internationale Live-Action-Formate: "Hannah Montana" mit dem damaligen Teenie-Star Miley Cyrus löste den Boom aus. Weitere Serien wie "Die Zauberer vom Waverly Place" und "Hotel Zack & Cody" sollten folgen.Seit 2013 begeistert das Wissensmagazin "Woozle Goozle" aus der Puppenschmiede von Martin Reinl junge Zuschauer. Zehn Jahre nach dem Start erhält der Dauerbrenner mit "Woozle - Die Serie" einen fiktionalen Ableger, und jüngst konnte das zottelige Beuteltier sogar einer ganz speziellen Konkurrentin den Rang ablaufen: Auf YouTube verzeichnet Woozle mittlerweile mehr Abonnenten als die legendäre Maus.TOGGO überzeugt mit einem abwechslungsreichen und zielgruppengerechten Programmangebot, das Kinder begeistert und Eltern ein gutes Gefühl gibt. Vorschul-Klassiker wie "Paw Patrol" und "Peppa Pig" gehören fest zum Tagesablauf vieler Familien und erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit. Mit dem GZSZ-Ableger "Uferpark - Gute Zeiten, wilde Zeiten" schafft der Sender zudem ein modernes Format, das Diversität, Freundschaft und Alltagsabenteuer kindgerecht inszeniert.Auch die Primetime bietet - inzwischen unter dem Namen "RTL Super" - eine Programmvielfalt, die sich sehen lassen kann. Heute stehen Filme, Serien und Dokumentationen auf dem Programm, früher prägten Shows wie "Upps! Die Pannenshow", Animationsfilme unter dem Label "Family Cartoon" sowie große US-Serien wie "Glee", "Scandal", "Once Upon a Time" oder "Pretty Little Liars" das abendliche TV-Erlebnis.Schon gewusst? Der ehemalige SUPER RTL CEO Claude Schmit war mit 22 Amtsjahren der dienstälteste Senderchef im deutschen Fernsehen. Und der heutige Geschäftsführer Oliver Schablitzki startete seine Karriere schon 1998 bei SUPER RTL."Voll TOGGO" - Eine Marke, die über den TV-Bildschirm hinauswächstOliver Schablitzki: "Unser Ziel war es immer, Kinder dort abzuholen, wo sie sind - egal ob vor dem Fernseher, im Netz oder auf der Bühne. Dass wir nun seit drei Jahrzehnten eine so enge Beziehung zu unserem Publikum aufbauen und pflegen konnten, erfüllt uns mit großem Stolz. Die Kinder, die mit uns groß geworden sind, haben mittlerweile selbst Kinder und wissen, was sie bei uns erwartet."SUPER RTL ist heute weit mehr als nur ein Fernsehsender. Mit der 2001 eingeführten Kindermarke TOGGO hat sich das Unternehmen zu einem umfassenden Erlebnisuniversum entwickelt, das Kinder dort erreicht, wo sie sich täglich aufhalten - online, mobil, auf Social Media, vor dem Radio oder live vor Ort. Ergänzt wird dieses Angebot durch eine stetig wachsende Auswahl an Merchandising-Produkten, die beliebte Formate und Figuren aus dem Fernsehen ins reale Leben holen - vom Kuscheltier bis zum Schulranzen. Mit ihrer enormen Reichweite, konstant hohen Markenbekanntheit und einer starken Identifikation in der Zielgruppe bleibt TOGGO bis heute die erfolgreichste und relevanteste Unterhaltungsmarke für Kinder in Deutschland.Mit toggo.de und der TOGGO App bietet SUPER RTL Kindern sichere Plattformen für Games, Videos und kreative Inhalte. Alle Formate sind nicht mehr nur im linearen TV zu sehen, sondern stehen auch im umfangreichen Kids-Bereich auf RTL+ zum Streamen bereit. Die starken Auftritte auf YouTube, Instagram und TikTok ermöglichen den Dialog mit der jungen Zielgruppe oder deren Eltern - unter Berücksichtigung aller Sicherheitsstandards und mit einem Höchstmaß an Verantwortung. TOGGO Radio, ein bundesweiter Radiosender speziell für Kinder und Familien, bietet ein einzigartiges Audioerlebnis - von Musik über Hörspiele bis hin zu moderierten Magazinen.Und auch abseits der digitalen Welt ist SUPER RTL präsent: Mit der TOGGO Tour reist der Sender jährlich durch ganz Deutschland und bringt Spiel, Spaß und Bühnenshows direkt zu den Kindern und Familien - eine einzigartige Gelegenheit, ihre Lieblingshelden live zu erleben.Schon gewusst? Die TOGGO Tour fand erstmals 1997 unter dem Namen "Fun & Action Tour" statt.Oliver Schablitzki: "Der kontinuierliche Erfolg von SUPER RTL ist kein Zufall: Wir investieren seit Jahren konsequent in redaktionelle Qualität, altersgerechte Inhalte und plattformübergreifende Angebote - stets mit dem Anspruch, informativ, unterhaltsam und verantwortungsbewusst zu sein. 