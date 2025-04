FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von BASF haben am Montag zeitweise um mehr als ein Prozent zugelegt. Vom Monatstief haben sich die Papiere der Ludwigshafener damit 22 Prozent erholt und liefen damit sogar noch etwas besser als der Dax . Für die Kursgewinne am Morgen sorgte ein Bericht der niederländischen Finanzzeitung "Het Financieele Dagblad", wonach Akzo Nobel "ernsthaft interessiert" sei am Geschäft mit Oberflächenlösungen, BASF Coatings. Verwiesen wurde auf mit dem Deal vertraute Personen. Die Aktien der Niederländer gaben nach.

Laut dem Experten Wim Hoste von der Bank KBC habe Akzo zuletzt eigentlich zugesichert, dass man sich auf den eigenen Turnaround und das Asiengeschäft konzentriere. Die Möglichkeit eines Deals mit BASF habe man heruntergespielt.

Strategisch würde Coatings sehr gut zu Akzo passen, aber das Timing wäre ziemlich schlecht, so Hoste - auch wegen der hohen Schulden./ag/mis

DE000BASF111, DE0008469008, NL0013267909