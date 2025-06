Jede Menge los beim Chemieriesen BASF in den vergangenen Handelstagen: So fiel etwa der Startschuss für die Anlage für Batterierecycling im brandenburgischen Schwarzheide. Zudem will der DAX-Konzern die restlichen 49 Prozent an Alsachimie vom Partner Domo Chemicals aus dem gemeinsamen Joint Venture kaufen. Und nun noch ein Insiderkauf. Und zwar ein durchaus bemerkenswerter: So hat Finanzchef Dirk Elvermann für mehr als 400.000 Euro BASF-Papiere in sein privates Depot gelegt. Für 29.127 Euro sicherte ...

