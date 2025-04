Die Hauptversammlung verlief recht ungemütlich für den Bayer-Vorstand um Bill Anderson. Der Tenor von wichtigen Anteilseignern war, dass spätestens in einem Jahr der Kurs höher stehen müsse. Die Bayer-Aktie startet am Montag etwas leichter und notiert aktuell bei 22,90 €. Was ist hier zu erwarten? Harte Kritik der Anteilseigner Auf der Hauptversammlung am 25. April wurde seitens der institutionellen Anleger harsche Kritik geübt. Der Kurs sei seit ...

