BASF sucht Käufer für sein Coatings-Geschäft - und Akzo Nobel zeigt wohl Interesse. Der niederländische Spezialchemiekonzern Akzo Nobel hat einem Bericht der Zeitung Het Financieele Dagblad zufolge ernsthaftes Interesse an den verbleibenden Coatings-Aktivitäten von BASF. Wie das Blatt unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, wollte Akzo-Finanzchef Maarten de Vries bei der Präsentation der Quartalszahlen am vergangenen Mittwoch keine Stellung zu einer möglichen Übernahme nehmen. Eine BASF-Sprecherin bestätigte auf Anfrage lediglich, dass man "strategische Optionen prüfe" und auf ein "großes Interesse am Markt" stoße - sowohl von strategischen Käufern als auch von …