Der österreichische Technologieanbieter Frequentis profitiert von steigenden Militäraufträgen mit höheren Margen. Kann das Unternehmen diese Wachstumsstrategie fortsetzen?

Kann der österreichische Technologieanbieter seine Margen durch militärische Großaufträge weiter ausbauen? Frequentis, spezialisiert auf sicherheitskritische Kommunikationssysteme, positioniert sich gezielt im lukrativen Verteidigungssektor - mit deutlich höheren Margen als im zivilen Luftfahrtgeschäft.

Militärgeschäft als Wachstumstreiber

CEO Norbert Haslacher setzt klar auf den Verteidigungssektor, der aktuell von steigenden globalen Budgets profitiert. Der Clou: Die Margen in diesem Segment liegen im zweistelligen Bereich und damit deutlich über denen der zivilen Luftfahrt.

Netto-Cash-Position: 82 Mio. Euro (2024)

82 Mio. Euro (2024) Eigenkapitalquote: 44%

44% F&E-Budget 2025: 30 Mio. Euro (gleichbleibend)

"Investitionen haben Vorrang vor Dividendenerhöhungen", betont Haslacher. Der aktuelle Dividendenvorschlag liegt bei 0,27 Euro pro Aktie.

Thüringen-Auftrag unterstreicht Kompetenz

Ein aktuelles Projekt zeigt die Bandbreite des Unternehmens: Als Generalunternehmer verantwortet Frequentis das gesamte Einsatz- und Leitstellensystem der Thüringer Polizei - inklusive Betrieb und multimedialer Kommunikation im künftigen Digitalfunknetz.

Innovation als Wettbewerbsvorteil

Die hohen Eintrittsbarrieren in sicherheitskritischen Märkten schützen Frequentis vor Konkurrenz. Ein Beispiel für die Innovationskraft: Gemeinsam mit Vodafone implementierte das Unternehmen als erstes in Deutschland priorisierte Kommunikationsübertragungen für Behörden in öffentlichen Mobilfunknetzen.

Fazit: Mit solider Finanzbasis, Fokus auf profitable Militäraufträge und technologischer Führerschaft könnte Frequentis weiter von den globalen Sicherheitstrends profitieren. Die entscheidende Frage: Schafft es das Unternehmen, seine starke Position in weitere lukrative Märkte auszubauen?