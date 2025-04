EQS-Ad-hoc: audius SE / Schlagwort(e): Dividende

audius SE schlägt Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 20 Cent je Aktie vor



28.04.2025 / 14:20 CET/CEST

Weinstadt, 28.04.2025



Auf der heutigen Aufsichtsratssitzung der audius SE haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2025 für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie vorzuschlagen.



Die Dividendenpolitik orientiert sich damit weiterhin in etwa an der Hälfte des Konzernjahresüberschusses.





Über audius

Die ITK-Unternehmensgruppe audius wurde im Jahr 1991 gegründet und operiert mit ihren rund 700 Mitarbeitenden an über 20 Standorten weltweit mit Fokus in der DACH-Region.

Das Portfolio umfasst 3 Geschäftsbereiche: IT-Services und Software/Cloud mit individuell angepassten Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne, sowie Telekommunikation mit Schwerpunkt Netzinfrastrukturen und Auf- und Ausbau des 5-/6G-Netzes.

Zu audius' Kunden zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe und der Fokus bei deren Betreuung liegt auf dem Einsatz zukunftsorientierter Technologien wie künstlicher Intelligenz und Best Practices. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen.

Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



audius SE

Investor Relations

+49 7151 369 00 359

ir@audius.de

https://www.audius.de/de



