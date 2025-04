EQS-News: audius SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

audius wächst in 2024 organisch um 7,4 % / sehr starker operativer Cashflow und Auftragsbestand



28.04.2025 / 15:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



• Gesamtleistung im Geschäftsjahr 2024 steigt um 7,4 % auf 84,2 Mio. EUR (Vorjahr: 78,4 Mio. EUR)

• Ergebniskennzahlen durch Investitionen in neue Geschäftsfelder belastet

• EBITDA und EBIT trotzdem nur leicht unter Vorjahresniveau

• Operativer Cashflow mit 5,6 Mio. EUR nahezu verdoppelt

• audius erwartet Gesamtleistung von mehr als 90 Mio. EUR bei einem leicht steigenden EBITDA

• Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung 20 Cent je Aktie



Weinstadt, 28.04.2025.



Trotz anhaltender herausfordernder Rahmenbedingungen stand das Geschäftsjahr 2024 für die audius weiterhin im Zeichen des Wachstums.



Die Finanzkennzahlen zeigten sich aufgrund allgemein gestiegener Kosten und ergebniswirksamer Investitionen in die beiden neuen Geschäftsfelder Mobile Device Management und Amazon Web Services (Public-Cloud-Plattform) leicht rückläufig. Bereinigt um diese hätte audius auf Ergebnisebene ein neues Rekordergebnis erreicht.



Nach geprüften Zahlen ist es audius gelungen die Gesamtleistung im Vergleich zum Vorjahr rein organisch um 7,2 % auf 84,2 Mio. EUR zu steigern.



Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein konsolidierter Konzernumsatz in Höhe von 83,9 Mio. EUR erzielt, das entspricht +7,2 % gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr: 78,2 Mio. EUR). Die Steigerung von 2022 auf 2023 betrug 6,7 %.



Das operative Ergebnis (EBITDA) erreichte 7,13 Mio. EUR und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: 7,58 Mio. EUR). Trotz des schwachen ersten Quartals, und deutlicher Investitionen in die beiden neuen oben erwähnten Geschäftsfelder erreichte die EBITDA-Marge einen Wert von 8,5 %.



Der Konzernjahresüberschuss lag nach 3,5 Mio. EUR im Vorjahr bei 2,8 Mio. EUR.

Darin enthalten sind Gewinnanteile von Minderheitsgesellschaftern in Höhe von 683 Tsd. EUR, wodurch sich der den Aktionär:innen der audius SE zuzurechnende Konzernjahresüberschuss auf 2,086 Mio. EUR belief.



Das Ergebnis je Aktie nach Minderheiten lag bei 42 Cent.



Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit i. H. v. 5,6 Mio. EUR konnte audius im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 92 % beinahe verdoppeln und damit auf einen neuen Höchststand heben (Vorjahr: 2,9 Mio. EUR).



Die Zahl der Mitarbeitenden legte im vierten Quartal deutlich zu und lag zum Jahresende bei rund 700 Mitarbeitenden.



Ausblick

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 plant der Vorstand mit einer deutlichen rein organischen Steigerung der Gesamtleistung in allen drei Geschäftsbereichen auf insgesamt mehr als 90 Mio. EUR. Für das EBITDA erwartet audius eine leicht positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahreswert von 7,1 Mio. EUR.



Der zum 31.12.2024 starke und im Vergleich zum Vorjahr abermals gesteigerte Auftragsbestand in Höhe von 79,3 Mio. EUR gibt dem Unternehmen dafür den nötigen Rückenwind.



Gerade das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres wird beim Ergebnis jedoch von den laufenden Investitionen in neue Geschäftsfelder und Services gekennzeichnet sein, die im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld nicht ausreichend schnell optimale Auslastung erreichen konnten.



Weiterhin bestätigt die Gesellschaft ihre mittelfristige Prognose. Das veröffentlichte Ziel bis Ende 2026 ist ein Wachstum der Gesamtleistung auf mehr als 115 Mio. EUR. In dieser Wachstumsprognose ist sowohl organisches als auch anorganisches Wachstum eingeplant.



Zur Erreichung dieser Ziele ist ein wichtiger Schritt der verbreiterte Fokus des Geschäftsbereichs Mobilfunk in Richtung der gesamten Telekommunikation. Folgerichtig hat die audius Gruppe den Geschäftsbereich Mobilfunk in Telekommunikation umbenannt. Damit wird dem über die letzten Jahre stark veränderten Fokus dieses Geschäftsbereichs Rechnung getragen, der sich durch den politisch geförderten Ausbau der gesamten Netzinfrastruktur in Deutschland ergeben hat. Aufträge rund um den Mobilfunkausbau mit 4-6G werden ergänzt um Projekte zum Thema DSL-Anschlüsse per Glasfaseranbindung und füllen nachhaltig die Projekt-Pipeline.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2025 vor für das Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 20 Cent je Aktie auszuschütten. Diese orientiert sich damit wie in der Vergangenheit an der Hälfte des Konzernjahresüberschusses nach Minderheiten.



Der Geschäftsbericht des audius Konzerns wird ab dem 29. April 2025 auf der Webseite des Unternehmens zur Verfügung stehen.





Über audius

Die ITK-Unternehmensgruppe audius wurde im Jahr 1991 gegründet und operiert mit ihren rund 700 Mitarbeitenden an über 20 Standorten weltweit mit Fokus in der DACH-Region.

Das Portfolio umfasst 3 Geschäftsbereiche: IT-Services und Software/Cloud mit individuell angepassten Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne, sowie Telekommunikation mit Schwerpunkt Netzinfrastrukturen und Auf- und Ausbau des 5G-Netzes.

Zu audius' Kunden zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe und der Fokus bei deren Betreuung liegt auf dem Einsatz zukunftsorientierter Technologien wie künstlicher Intelligenz und Best Practices. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen.

Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



audius SE

Investor Relations

t.: +49 7151 369 00 359

ir@audius.de

https://www.audius.de/de





28.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com