NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Europäische Versorger seien im Großen und Ganzen von den Auswirkungen des US-Zollkriegs weitgehend verschont geblieben, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es im Bereich der Erneuerbaren Energien einige Unternehmen wie RWE mit kleineren Risiken. Unter den aktuell bekannten Bedingungen schätzt er den Zolleffekt bei dem Energiekonzern auf weniger als drei Prozent./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2025 / 15:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 05:30 / UTC

