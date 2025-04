Rheinmetall zeigt sich weiterhin sehr zuversichtlich gestimmt. So hat der DAX-Konzern, der die endgültigen Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025 am 8. Mai vorlegen wird, bereits heute einige Eckdaten veröffentlicht. Und diese können sich durchaus sehen lassen. So rechnet der Vorstand im Q1 mit einem Plus von satten 73 Prozent im militärischen Geschäft.Der gesamte Konzernumsatz ist um ebenfalls bemerkenswerte 46 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro gestiegen. Beim operativen Ergebnis geht das Management ...

