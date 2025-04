Imperial Brands setzt ein klares Zeichen an die Märkte: Mit einem massiven Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,25 Milliarden Pfund zeigt der Tabak- und Next-Generation-Produkte-Hersteller nicht nur finanzielle Stärke, sondern auch Vertrauen in die eigene Zukunft. Doch was bedeutet dieser Schritt konkret für Anleger?

Großangelegte Rückkäufe als Werttreiber

Allein am 28. April 2025 kaufte das Unternehmen 245.183 eigene Aktien zurück - zu einem Durchschnittspreis von rund 30,03 Pfund. Diese Transaktion ist Teil des im Oktober 2024 angekündigten Programms, das bereits jetzt spürbare Auswirkungen zeigt. Nach der Stornierung der zurückgekauften Papiere verbleiben noch 822,3 Millionen ausstehende Aktien.

Warum das wichtig ist:

Rückkäufe reduzieren die Anzahl der ausgegebenen Aktien, was den Gewinn pro Aktie erhöhen kann

Signalwirkung: Das Management demonstriert damit Vertrauen in die Unternehmensperspektive

Attraktivität für Dividendenjäger: Weniger Aktien bedeuten tendenziell höhere Ausschüttungen pro Papier

Analysten sehen Potenzial

Die Strategie scheint aufzugehen: Laut TipRanks AI Analyst wird die Aktie als "Outperform" eingestuft. Gründe sind das solide Wachstum, effizientes Cash-Management und eine attraktive Bewertung mit niedrigem KGV und hoher Dividendenrendite.

Kursperformance spiegelt Zuversicht wider

Die Aktie notiert nur knapp unter ihrem Jahreshoch von 35,63 Euro und hat seit Jahresanfang bereits über 14% zugelegt. Die jüngste Seitwärtsbewegung deutet darauf hin, dass der Markt die Rückkauf-Nachrichten bereits eingepreist hat - doch das langfristige Potenzial bleibt intakt.

Fazit: Imperial Brands setzt mit seinem aggressiven Rückkaufprogramm ein starkes Signal an die Märkte. Ob dies den erhofften langfristigen Wertschub bringt, wird sich zeigen - doch die Vorzeichen stehen gut.

