News von Trading-Treff.de Am Montag konnte sich die Aktie von Bayer auf gutem Niveau stabilisieren. Dennoch: Bei einem Kurs von 22,98 Euro ist eine Zäsur zu sehen. "Alles vorbei", so eine Aussage. Gemeint ist: Der Titel wird mit dem aktuellen Kurs klar im Seitwärtstrend geführt. Die Sorge, die Angst vor einem Absturz ist nun vorbei - so war die Stimmung wohl zu verstehen. Die Aktie profitiert letztlich davon, dass es die Option auf eine Kapitalerhöhung ...

