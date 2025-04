News von Boerse-Global.de

Wow, was für ein Auftakt! Novartis legt Zahlen für das erste Quartal 2025 vor, die es in sich haben. Statt vorsichtiger Töne gibt es zweistelliges Wachstum und eine satte Margensteigerung. Die Schweizer heben sogar die Prognose für das Gesamtjahr an - läuft hier alles nach Plan oder sogar besser? Zahlen, die Zähne zeigen Konkret schoss der Nettoumsatz währungsbereinigt um beeindruckende...

