München (ots) -MagentaSport erzielt mit dem Live-Angebot der kompletten PENNY DEL in der Saison 2024/25 erneut Rekordwerte. 27,3 Millionen Zuschauer sahen insgesamt die DEL-Partien. Das entspricht einem Zuwachs von rund 10 Prozent Zuschauern gegenüber der Vorsaison. Die Gesamtreichweite ist damit auch im neunten Jahr der Zusammenarbeit zwischen DEL und MagentaSport gewachsen. Nächstes Highlight bei MagentaSport: die Eishockey WM ab dem 09. Mai mit allen deutschen Partien und Topspielen aus der Gruppen- und k.o.-Phase einschließlich Finale.Die Dominanz des Meisters Eisbären Berlin in den Play-Offs hat die Reichweiten nicht beeinträchtigt - im Gegenteil: mit 254.000 Zuschauern wurde der Rekordwert eines Pay TV-Spiels in der PENNY DEL nochmals gesteigert. Bereits nach Abschluss der Hauptrunde hatte MagentaSport erstmals die 20 Millionen-Marke gerissen. Die Erfolgsstory in der PENNY DEL ist auch auf die inhaltliche und technische Weiterentwicklung des Eishockey-Angebots zurückzuführen.Berlin Meister und das beste Eishockey-Angebot geht weiter: deutsche U18 am Mittwoch 19Uhr im WM-Viertelfinale gegen Slowakei, letzter WM-Test gegen USA mit den NHL-StarsMagentaSport bietet das beste und umfangreichste Eishockey-Angebot für die Fans. Neben der kompletten PENNY DEL auch die Top-Spiele in der Champions Hockey League live, Highlights der DEL 2. Dazu die deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen bei Weltmeisterschaften Länderspielen sowie beim Deutschland Cup. Dazu die Nachwuchsteams: aktuell werden die deutschen Spiele der U18 WM gezeigt. Die DEB-Auswahl von Trainer Patrick Reimer hatte nach 2 Siegen und vor dem Abschluss der Gruppenphase gegen die USA (respektables 3:5) den Klassenerhalt geschafft und bereits das Viertelfinale erreicht.Die Runde der letzten Acht beginnt mit Deutschland gegen Slowakei ab 19.00 Uhr am Mittwoch.Zur Einstimmung auf die WM der Männer wird der Test gegen die USA am Sonntag, 04. Mai, live und kostenlos ab 16.45 Uhr gezeigtEishockey WM der Männer ab 09. Mai: Infos und Unterhaltung in der 360 Grad-InszenierungDas Beste zum Schluss einer sehr langen Eishockey-Saison mit rund 500 Live-Spielen: die Eishockey-WM der Männer, ab dem 09. Mai. In Schweden und Dänemark. MagentaSport zeigt alle 7 deutschen Gruppenspiele in der Hammer-Gruppe gegen Weltmeister Tschechien, USA, Vize-Weltmeister Schweiz, Gastgeber Dänemark, Kasachstan, Ungarn und Norwegen. MagentaSport zeigt darüber hinaus 5 weitere Top-Partien in der Gruppen-Phase. packende Gruppenspiele. Dazu in der k.o.-Phase jeweils zwei Viertel- und Halbfinals, die Partie um den 3. Platz sowie das Finale. Das sind 18 WM-Partien und 60 Live-Stunden.Die WM wird kommentiert von Alex Kunz, Moderator ist Sascha Bandermann, als Experte ist Ex-Nationalspieler Patrick Ehelechner im Einsatz."Wir haben uns in diesem Jahr neu und anders aufgestellt", erklärt Sascha Bandermann: "Ich habe nun mit Patrick Ehelechner einen Experten mit vor Ort, das hilft extrem. Patrick bringt außerdem Qualitäten als Reporter und Host für Social Kanäle mit. Wir haben jetzt ein Line-Up, das den Fan auf 360 Grad informiert und unterhält. Wir werden auf allen digitalen Kanälen präsent sein." Deutschland hatte 2024 das Viertelfinale erreicht, war dort am späteren Vize-Weltmeister Schweiz knapp gescheitert.Eishockey live bei MagentaSportMittwoch, 30.04.2025ab 19.00 Uhr: Start Viertelfinale U18-WM: Deutschland - SlowakeiSonntag, 04.05.2025live und kostenlos ab 16.45 Uhr: WM Test Deutschland - USAPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6021991