Neuhausen am Rheinfall - Der Verpackungsspezialist SIG ist im ersten Quartal gewachsen und hat die Profitabilität gesteigert. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden trotz der neuen Zölle von US-Präsident Donald Trump bestätigt. Der Umsatz stieg zwischen Januar und März um 3,4 Prozent auf 745,9 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bereinigt belief sich das Plus auf 3,2 Prozent. Der Wert bezieht sich auf das währungsbereinigte Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...