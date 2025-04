In Sachen Zollstreitigkeiten ist es aktuell vergleichsweise ruhig. Stattdessen rückt sowohl in den USA als auch in Deutschland die Bilanzsaison vermehrt in den Fokus. Samir Boyardan von HeavytraderZ analysiert die Marktlage. Das Märkte & Trends Team mit Samir Boyardan und Andreas Wolf lädt euch täglich ...