NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3800 Pence belassen. Er sei für die an diesem Freitag anstehenden Quartalszahlen des Ölkonzerns mit Blick auf das Nettoergebnis und den Barmittelzufluss (CFFO) optimistischer als der Konsens, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 04:37 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 04:37 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00BP6MXD84