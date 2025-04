NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Mit Blick auf den Umsatz habe der Pharmakonzern von den Medikamenten Xolair, Zolgensma und Ilaris profitiert, schrieb Analyst Benjamin Jackson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die höheren Jahresziele dürften höhere Schätzungen nach sich ziehen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 02:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 02:14 / ET

