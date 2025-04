CLEVELAND (dpa-AFX) - Der US-Lacken- und Farbenhersteller Sherwin-Williams ist verhalten ins neue Jahr gestartet. Umsatz und Gewinn gingen leicht zurück. Experten hatten allerdings mit einem noch schwächeren Ergebnis gerechnet - vor allem die Profitabilität fiel höher als erwartet aus. Die seit Ende 2024 im Dow Jones Industrial notierte Aktie legte im frühen Börsenhandel um rund fünf Prozent zu.

Der Umsatz sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als 1 Prozent auf 5,31 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag in Cleveland mitteilte. Der Vorsteuergewinn zog dagegen leicht an, sodass die Marge etwas höher ausfiel als noch Anfang 2024.

Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Demnach soll der Umsatz 2025 im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie dürfte leicht auf 11,65 Dollar bis 12,05 Dollar steigen. Dazu soll unter anderem der Rückkauf von eigenen Anteilen beitragen./zb/tih/he