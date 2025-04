The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.04.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.04.2025ISIN NameCA0832981090 BENTON RESOURCES INC.GB00B23K0M20 CAPITA PLC SL-,02066666SE0005569290 POLYPLANK AKTIEBO. SK 25SG1T70931228 ESR-REIT UTSUS08579W1036 BERRY GLOBAL GRP DL-,01US29429L1052 EPIROC AB UNSP.ADR/1US57064N2018 MARKFORGED HLDG DL0