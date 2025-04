EQS-Ad-hoc: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Your Family Entertainment AG: Beendigung der am 29.11.2024 avisierten Kapitalerhöhung ohne Einzahlung



29.04.2025 / 20:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Am 29. November 2024 hatte der Vorstand der Your Family Entertainment AG im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung angekündigt, eine neue Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen und die neuen Aktien der Gesellschaft Ascent Capital bzw. deren Gesellschaft Spirit of the Game, a Series of Ascent Productions LP zum Erwerb anzubieten. Der genannte Investor hatte die Kapitalerhöhung gezeichnet. Die Kapitalerhöhung sollte bis spätestens bis Ende April 2025 durchgeführt worden sein. Der Investor ist seiner Verpflichtung zur Einzahlung der Eigenkapitalmittel nicht nachgekommen. Daher haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, die Kapitalerhöhung mit heutigem Datum ohne Kapitaleinzahlung zu beenden.





Kontakt:

Your Family Entertainment AG

Niels Herrmann/ Werner Scheibenpflug

Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0

Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91

EMail: ir@yfe.tv



www.yfe.tv



Ende der Insiderinformation



29.04.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com