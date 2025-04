NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 49 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Sportwagenbauer habe die Chance vertan, einen Schlussstrich unter eine Reihe von Gewinnwarnungen zu ziehen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er meint damit die Tatsache, dass die Auswirkungen von US-Zöllen nicht auf das gesamte Jahr angerechnet wurden. Porsche könne auch wegen einer geringeren Nachfrage aus China dazu gezwungen werden, noch stärker zu schrumpfen als gewünscht und über eine Strategie nachzudenken, die auf mehr Synergien mit Audi abziele./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 14:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 14:42 / ET

DE000PAG9113