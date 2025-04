DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Nach monatelangem Krach um den Abbau Tausender Stahl-Stellen verhandelt die IG Metall nun mit Thyssenkrupp. "Die IG Metall ist in Verhandlungen mit Thyssenkrupp. Wir werden eine Lösung finden, die sozialverträglich ist und die Herstellung von grünem Stahl in NRW ermöglicht", sagte die Chefin der IG Metall, Christiane Benner, der Rheinischen Post. Sie betonte: "Ich bin optimistisch, aber Herr Lopez sollte wissen: Die Belegschaft ist kampfbereit. Es darf keine Kündigungen und Werkschließungen geben." Thyssenkrupp hat unter dem Chef Miguel Lopez im November 2024 die Abgabe von 11.000 seiner 26.000 Stahl-Stellen angekündigt, davon sollen 5.000 gestrichen werden. (Rheinische Post)

BASF - Der Chef des Chemiekonzerns BASF, Markus Kamieth, rät im Umgang mit US-Präsident Donald Trump zu mehr Ruhe. Man müsse "ein bisschen Gelassenheit mitbringen", so der Manager zur Süddeutschen Zeitung. "Viele Dinge sortieren sich dann auch wieder sehr schnell." Auch er beobachte "diese Volatilität und diese Hektik an den Finanzmärkten", so Kamieth. Allerdings: "Diejenigen, die etwas mehr Ruhe an den Tag legen, haben sich in den vergangenen Wochen besser geschlagen als diejenigen, die gleich hektisch und reflexartig reagiert haben." Er selbst prüfe immer: "Ist diese News wirklich etwas, worauf wir sofort reagieren müssen? Oder kann ich nicht auch sagen: Schauen wir mal!" Man wisse nie, "wie lange die Halbwertszeit von einigen Aussagen" des US-Präsidenten sei. (Süddeutsche Zeitung)

HUAWEI - Huawei hat mit der Auslieferung seines fortschrittlichen KI-Chips an chinesische Kunden begonnen, die vermehrt Bestellungen aufgeben, nachdem sie aufgrund der US-Exportbeschränkungen von den Halbleitern von Nvidia abgeschnitten waren. Huawei hat nach Angaben von zwei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, mehr als zehn Sets des CloudMatrix 384 verkauft. Zu den Empfängern der ersten Lieferungen gehören Datenzentren, die chinesische Technologieunternehmen beliefern, so eine der Personen. (Financial Times)

April 30, 2025 00:34 ET (04:34 GMT)

