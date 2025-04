EQS-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CERTINA wird Mehrheitsaktionär der MOBOTIX AG



30.04.2025 / 07:35 CET/CEST

Langmeil, den 30. April 2025 - MOBOTIX gab am 26. März 2025 bekannt, dass der strategische Investor CERTINA den 65%igen Anteil von KONICA MINOLTA an MOBOTIX erworben hat. Die Übernahme der Aktienmehrheit wurde am 29. April 2025 abgeschlossen.



Der MOBOTIX-Vorstand wird nach der am 2. Mai 2025 stattfindenden Hauptversammlung Gespräche mit dem neuen Mehrheitsinvestor aufnehmen.

Kontakt:

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com



