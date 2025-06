EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Unternehmensrestrukturierung

MOBOTIX AG: MOBOTIX senkt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/25 und startet Restrukturierungsprogramm



30.06.2025 / 17:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Langmeil, 30. Juni 2025 - Trotz Umsatzsteigerung von 22% im 1. Halbjahr gegenüber dem Vorjahr zeigt die aktuelle Entwicklung des 3. Quartals und der Ausblick auf das Geschäftsjahresende die Notwendigkeit einer Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/25.



Projektverschiebungen in der Vertriebsregion Middle East und Verzögerungen bei der Umsetzung von Reorganisationsmaßnahmen in der Vertriebsregion APAC führen zu einer Neubewertung der Umsatzsituation.



Die Umsätze in den strategisch wichtigen Kernmärkten DACH, Europa und USA entwickeln sich plangemäß.



Das Softwaregeschäft einschließlich der VAXTOR-Softwareumsatzerlöse im Bereich der optischen Zeichenerkennung sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen jedoch unter Plan im Geschäftsjahr 2024/25. Die Entwicklung der Umsatzerlöse der im letzten Geschäftsjahr am Markt eingeführten MOBOTIX ONE-Kameraplattform verläuft plangemäß. Der Umstieg auf einen neuen Thermalsensor bei Wärmebildkameras wird aber zu Umsatzverschiebungen sorgen.



Der für das Geschäftsjahr 2024/25 nunmehr geplante Umsatz der MOBOTIX Gruppe liegt somit in einer Größenordnung von rund 51,0 Mio. EUR bis 53,0 Mio. EUR (Vorjahr: 50,0 Mio. EUR) Das EBIT für das Geschäftsjahr 2024/25 liegt nunmehr in einer Größenordnung von rund -2,0 Mio. EUR bis -1,5 Mio. EUR (Vorjahr: -3,0 Mio. EUR).



Vorstand und Aufsichtsrat haben über ein Restrukturierungsprogramm entschieden um Sach- und Personalkosten der Umsatz- und Ergebnisentwicklung anzupassen. Der Betriebsrat und Wirtschaftsausschuss wurden über das Restrukturierungsprogramm informiert.



Die Kosten vorgenannter Restrukturierung sind in der vorgenannten Schätzung des EBIT noch nicht enthalten und werden nach Abschluss der Verhandlungen mit dem Betriebsrat und Wirtschaftsausschuss bekanntgegeben.



Die Umsatz- und Ergebnisziele des Mittelfristplans für die Geschäftsjahre 2025/26 und 2026/27 sind weiterhin gültig.



Kontakt:

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com



Ende der Insiderinformation



30.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com