DJ Mercedes-Benz überrascht mit Marge im 1. Quartal

DOW JONES--Belastet von einem schwierigen Marktumfeld besonders in China hat Mercedes-Benz auch im ersten Quartal bei rückläufigen Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Die bereinigte operative Rendite im Kerngeschäft mit Premiumautos sackte zwar spürbar ab, lag aber über den Marktschätzungen. In den ersten drei Monaten sanken die Erlöse laut Mitteilung um gut 7 Prozent auf 33,22 Milliarden Euro stiegen. Der Betriebsgewinn (EBIT) brach um 41 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro ein. Im Kerngeschäft mit Premiumautos (Cars) sackte die operative Rendite auf 7,3 von 9,0 Prozent ab. Analysten haben im Konsens mit einer Marge von nur 6,8 Prozent gerechnet.

Für das laufende Jahr zeigte sich der Stuttgarter Autokonzern vorsichtig_ Ohne Berücksichtigung der in Kraft getretenen Zollerhöhungen hätten die bisher getätigten Prognoseaussagen für den Konzern und die Geschäftsfelder weiterhin bestand, so das Unternehmen. "Unter der Annahme, dass die bereits implementierten und angekündigten Zölle in Kraft treten und bis zum Jahresende bestehen bleiben, sind wesentliche Auswirkungen zu erwarten", so das Unternehmen. Eine verlässliche neue Prognose könne Mercedes-Benz derzeit nicht geben.

Bisher wurde der Konzernumsatz leicht unter Vorjahr gesehen, das Konzern-EBIT sollte deutlich sinken. Die Rendite im Autogeschäft wurde zwischen 6 und 8 Prozent nach 8,1 Prozent im Jahr 2024 gesehen.

April 30, 2025 01:15 ET (05:15 GMT)

