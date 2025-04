Unterföhring (ots) -- "Hardenacke trifft..." mit Sebastian Vettel am Freitag um 20:00 Uhr auf Sky Sport F1- Der Sprint am Samstag ab 17:15 Uhr live- Vorberichte am Sonntagabend ab 20:30 Uhr, im Anschluss das Rennen ab 21:55 Uhr live- Das Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Sky Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos und Moderator Peter Hardenacke- Darüber hinaus: die F1 Academy live- Den kompletten Motorsport von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 30. April 2025 - Spätestens nach dem vergangenen Rennen in Saudi-Arabien ist Oscar Piastri der neue Topfavorit auf den WM-Titel. Der 24-jährige Australier setzte sich erneut gegen die Konkurrenz durch und gewann bereits sein drittes Rennen in dieser Saison. In der Gesamtwertung liegt er nun zehn Punkte vor Teamkollege Lando Norris.Können sich die McLaren-Fahrer weiter absetzen oder schlagen Verstappen, Russell und Co. in Miami zurück? Schafft es Lewis Hamilton nach seinen jüngsten kritischen Äußerungen über seine Performance, endlich an seine glorreiche Mercedes-Vergangenheit anzuknüpfen?"Hardenacke trifft..." mit Sebastian VettelIn der neuen Folge "Hardenacke trifft..." spricht auch Sebastian Vettel über den aktuellen Stand im Formel-1-Weltmeisterschaftskampf und teilt seine Einschätzungen zur Entwicklung der Saison. Im Gespräch mit Peter Hardenacke äußert sich der viermalige Weltmeister zudem zu seiner Zukunft im Motorsport - unter anderem zu der Frage, ob er sich eine Rückkehr in neuer Rolle, etwa als Nachfolger von Helmut Marko, vorstellen kann. Auch der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari wird thematisiert. "Hardenacke trifft..." mit Sebastian Vettel wird am Freitag um 20:00 Uhr auf Sky Sport F1 ausgestrahlt.Ab Donnerstag ist Sky mit "Warm Up - Das Motorsport Spezial" live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke stimmt die Zuschauer gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher auf das Rennen ein, der zudem mit Sascha Roos alle Sessions in Miami live kommentiert.Insgesamt können sich die Zuschauer bei Sky Sport 2025 auf über 1.000 Stunden Motorsport live freuen. Vom Saisonbeginn der MotoGP Anfang März bis zum Finale der Formel 1 Anfang Dezember bietet Sky Sport Live-Racing an 38 Wochenenden, an denen stets mindestens die Formel 1, MotoGP oder die IndyCar Series im Einsatz sind. Hinzu kommen alle Sessions der F2, F3 live und exklusiv, alle Sessions der F1 Academy, der Porsche Supercup, die World Rally Championship (WRC), ausgewählte Rennen der Ferrari Challenge sowie GT World Challenge - darüber hinaus die Moto2, die Moto3 und die MotoE live.Die Formel 1® auf Sky Q: Das Rennen in Miami in UHD - Alles an einem OrtDas Rennen in Miami gibt es auch in ultrascharfer Ultra HD HDR Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Sky Zuschauer können sich on Demand immer das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen passt. Mit zahlreichen innovativen Funktionen wie 20 On-Board-Kameras aller Fahrer, dem "Data Channel" und dem "Driver Tracker" sowie der smarten "Was hab' ich verpasst?"-Funktion können sie ihr Rennerlebnis individuell gestalten. Zudem können sie Highlight-Videos aller Sessions und die besten Klassiker-Rennen jederzeit abrufen.Die Formel 1 mit Sky Stream live erlebenAlle Live-Übertragungen der Formel 1 bei Sky Sport sind auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de).Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky Sport ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky Sport zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Sendeplan für den Großen Preis von Miami - auf Sky Sport F1:Donnerstag, 1.5.:22:30 - 22:45 Uhr: "Warm Up - das Motorsport Spezial" auf Sky Sport News22:45 - 23:45 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz FahrerFreitag, 2.5.:16:00 - 17:00 Uhr: F1 Academy - 1. Freies Training18:15 - 20:00 Uhr: Formel 1 - 1. Freies Training20:00 - 20:40 Uhr: "Hardenacke trifft..." mit Sebastian Vettel21:15 - 22:15 Uhr: F1 Academy - 2. Freies Training22:15 - 23:45 Uhr: Formel 1 - Sprint Qualifying23:45 - 0:45 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz TeamchefsSamstag, 3.5.:16:20 - 17:05 Uhr: F1 Academy - Qualifying17:15 - 19:15 Uhr: Formel 1 - Sprint20:00 - 20:30 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Sprint20:50 - 21:30 Uhr: F1 Academy - 1. Rennen21:30 - 23:30 Uhr: Formel 1 - Qualifying23:30 - 0:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz QualifyingSonntag, 4.5.:19:00 - 19:50 Uhr: F1 Academy - 2. Rennen20:30 - 21:55 Uhr: Formel 1 - Vorberichte21:55 - 23:45 Uhr: Formel 1 - Rennen23:45 - 0:30 Uhr: Formel 1 - Analysen & InterviewsNacht auf Montag, 5.5.:0:30 - 1:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Rennen1:00 - 1:30 Uhr: Ted's Notebook: GP Miami