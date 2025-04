Köln (ots) -Ein Kandidat - und ganz Deutschland als Gegner. In der neuen Quizshow "Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?" trifft Wissen auf Nervenstärke - und ein Einzelner auf das Wissen des ganzen Landes, vertreten durch die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen: von Ärzten über Supermarktkassierer bis zu Glatzenträgern und Tinder-Usern. Schlägt der Kandidat diese Gruppen, winkt ein Gewinn von bis zu 100.000 Euro. Moderatorin Sonja Zietlow führt durch die neue Primetime-Quizshow. "Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?" läuft am 19. und 26. Mai, um 20:15 Uhr bei RTL - und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.In jeder Runde wählt der Kandidat eine Gruppe als Gegner. Wer liefert mehr richtige Antworten - der Kandidat oder der Durchschnitt der Gruppe? Tausende Menschen wurden im Vorfeld dazu befragt. Von Runde zu Runde schrumpft das Zeitfenster, der Druck steigt, das Spiel wird gnadenloser. Sieben Duelle führen den Kandidaten ins große Finale. Dort entscheidet sich alles: aussteigen mit sicheren 20.000 Euro oder alles riskieren und um 100.000 spielen? Die richtige Gegnerwahl kann zum Vorteil werden - oder alles kosten. Denn wer meint, die Gruppen zu kennen, liegt oft daneben. Viele Gruppen überraschen - und lassen Klischees alt aussehen.Sonja Zietlow, Moderatorin: "'Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?' ist ein Quiz für scharfen Verstand und klare Instinkte. Ein Spiel, das Klischees auf die Probe stellt - und zeigt, wie trügerisch Vorurteile sein können. Wer glaubt, alles durchschaut zu haben, könnte sich schneller verrechnen als gedacht."Markus Küttner, RTL-Unterhaltungschef: "'Schlauer als Alle' ist ein Spiel gegen die eigenen Vorurteile - und gegen das Wissen der ganzen Nation. Was so leicht klingt, wird schnell zum echten Nervenkrimi. Genau das macht den Reiz dieses außergewöhnlichen Quiz-Formats aus, das jetzt zu RTL kommt. Ich bin ausgesprochen froh, dass wir Sonja Zietlow als Moderatorin gewinnen konnten, die auf ihre einzigartige Art die Kandidatinnen und Kandidaten durch dieses schnelle und emotionale Spiel führt."Produziert wird "Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?" von Tresor TV für RTL. Lizenzgeber ist Keshet International.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Ernst Rudolf: Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221 456-74310 | ernst.rudolf@rtl.deYvonne Wagner: Stv. Leitung Kommunikation Unterhaltung RTL / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | T: +49 221-456-74225 | yvonne.wagner@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6023053