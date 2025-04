EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Vereinbarung

123fahrschule SE: KlickVentures GmbH schließt Letter of Intent über den beabsichtigten Erwerb von rund 960.000 Aktien an der 123fahrschule SE zu einem Preis von EUR 5,50 je Aktie ab



30.04.2025 / 11:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN SOWIE JEGLICHEN ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG IST. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

KlickVentures GmbH schließt Letter of Intent über den beabsichtigten Erwerb von rund 960.000 Aktien an der 123fahrschule SE zu einem Preis von EUR 5,50 je Aktie ab

Köln, 30. April 2025

Die KlickVentures GmbH, Köln, die Vermögensverwaltungsgesellschaft von Boris Polenske, dem Gründer und Co-CEO der 123fahrschule SE mit Sitz in Köln (ISIN: DE000A2P4HL9, Primärmarkt Börse Düsseldorf - "Gesellschaft"), hat den Vorstand der Gesellschaft darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie am heutigen Tage mit der Delphi Beteiligungsgesellschaft mbH, Unterhaching, und der Media Ventures GmbH, Köln, einen Letter of Intent über den beabsichtigten Erwerb von insgesamt rund 960.000 Aktien an der Gesellschaft durch die KlickVentures GmbH abgeschlossen hat. Der Erwerb richtet sich auf das gesamte von den beiden Veräußerern aktuell gehaltene Aktienpaket an der Gesellschaft. Mehrheitlich hinter den beiden Veräußerern steht der Medienunternehmer Dirk Ströer, Köln, der sich damit von seinem Investment in die Gesellschaft trennen würde.

Der Letter of Intent sieht einen Kaufpreis von EUR 5,50 je Aktie vor, auf den sich die Parteien unabhängig vom aktuellen Börsenkurs verständigt haben. Die KlickVentures GmbH geht davon aus, dass der unverbindlich vereinbarte und unter einem Finanzierungsvorbehalt stehende Aktienerwerb, noch im Laufe des Jahres 2025 vollzogen werden wird. Bei Vollzug des Erwerbs würde die KlickVentures GmbH ihre Beteiligung an der Gesellschaft von heute rund 10 % auf rund 27 % aufstocken, wobei sich die KlickVentures GmbH vorbehalten hat, das Aktienpaket ganz oder teilweise an einen neuen strategischen Partner der Gesellschaft weiter zu platzieren. Die beiden Veräußerer haben sich im Rahmen des Letter of Intent verbindlich dazu verpflichtet, über ihr Aktienpaket bis zum Ablauf des Jahres 2025 nicht ohne Zustimmung der KlickVentures GmbH zu verfügen.

Kontaktinformationen

123fahrschule SE - Boris Polenske

Klopstockstr. 1

50968 Köln



Tel: +49 221 177357-60

E-Mail: ir@123fahrschule.de

Wichtiger Hinweis

Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keinen Prospekt oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") oder in einer anderen Rechtsordnung dar. Diese Veröffentlichung darf nicht in den USA, Australien, Kanada oder Japan verbreitet, veröffentlicht oder weitergeben werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den USA ohne Registrierung oder Befreiung von der Registrierung nach dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert. Es wird kein öffentliches Angebot für Aktien der Gesellschaft geben.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von Dokumenten oder anderen Informationen gelangen, auf die hierin Bezug genommen wird, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

30.04.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com