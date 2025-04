Rotterdam, Netherlands (ots/PRNewswire) -VinFast, der führende vietnamesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, geht eine strategische Zusammenarbeit mit LKQ Netherlands ein. Ziel der Partnerschaft ist es, ein umfassendes und hochwertiges Kundendienst- und Wartungsnetzwerk in den Niederlanden aufzubauen. Mit der Stärkung der europäischen Präsenz von VinFast unterstreicht diese Partnerschaft das langfristige Engagement der Marke für niederländische Kunden. Das unabhängige und E-Auto-fähige Servicenetzwerk von LKQ spielt dabei eine Schlüsselrolle für ein reibungsloses Fahrzeugerlebnis.VinFast hat sich nach einem strengen Bewertungsprozess für das etablierte und E-Mobilitäts-fähige Netzwerk von LKQ entschieden. Dies unterstreicht die wachsende Rolle von LKQ als vertrauenswürdiger Dienstleister im Elektrofahrzeugsektor. VinFast-Kunden werden ab Mai 2025 zunächst von neun zertifizierten Lease Service Partnern (LSP) unterstützt. Der Zugang wird schrittweise auf das gesamte LKQ-Netzwerk mit 260 E-Auto-fähigen Werkstätten in den Niederlanden ausgeweitet.Die Servicezentren bieten Garantiereparaturen, Hochvoltarbeiten, Reifenservice und allgemeine Wartungsarbeiten an. Jede Filiale ist vollständig für die Wartung des VinFast VF 6 und VF 8 sowie aller zukünftigen Modelle auf dem niederländischen Markt ausgestattet. Ersatzteile werden regelmäßig, bis zu fünfmal täglich, geliefert, um Fahrzeugausfallzeiten zu minimieren.LKQ bietet über seine Automotive Academy außerdem kontinuierliche Technikerschulungen sowie innovative Angebote wie technischen Support, Schulungen und Werkstattverwaltungssoftware an, um die Servicequalität zu verbessern und die Netzwerkeffizienz zu unterstützen.Tjep Fennema, Manager National Accounts bei LKQ Netherlands, betont: "Vor dem Hintergrund unserer innovativen Schulungsplattform Automotive Academy, unserer Logistikkompetenz als Teilehändler und unseren fundierten Kenntnissen des niederländischen Automobilmarktes sind wir stolz darauf, Vinfast und seinen Kunden ein umfassendes Servicepaket anbieten zu können. Bei LKQ wollen wir ein langfristiger, vertrauenswürdiger Partner sein. Vinfasts Entscheidung für eine Zusammenarbeit spiegelt ihr Vertrauen in unsere Fähigkeiten wider. Wir freuen uns darauf, diese Erfolgsgeschichte gemeinsam zu schreiben."Le Thi Thu Trang, CEO von VinFast Europe ergänzt: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit LKQ, um ein flexibles und weitreichendes Service- und Wartungsnetzwerk in den Niederlanden aufzubauen. Diese Kooperation unterstreicht das langfristige Engagement von VinFast auf dem niederländischen Markt. Sie bietet unseren Kunden ein komfortables Aftersales-Erlebnis, das In-House Kompetenzen mit den besten unabhängigen Spezialisten kombiniert - ein robustes, vertrauenswürdiges Service-Netzwerk, das das Beste aus beiden Welten bietet."Die Zusammenarbeit zwischen VinFast und LKQ legt den Grundstein für ein zukunftsorientiertes Servicemodell, das die Flexibilität eines lokalen Netzwerks mit strategischer Expertise verbindet. Es gewährleistet den Verbrauchern ein reibungsloses Elektrofahrzeug-Erlebnis und unterstützt den ökologischen Wandel, indem es die Einführung emissionsfreier Fahrzeuge in den Niederlanden beschleunigt.Über VinFastVinFast (NASDAQ: VFS), Tochtergesellschaft der Vingroup JSC, einem der größten vietnamesischen Mischkonzerne, ist ein reiner Hersteller von Elektrofahrzeugen mit dem Ziel, E-Mobilität für jedermann zugänglich zu machen.Das Produktportfolio von VinFast umfasst heute eine breite Palette an elektrischen SUV, E-Scootern und E-Bussen. VinFast startet derzeit seine nächste Wachstumsphase durch den schnellen Ausbau seines weltweiten Vertriebs- und Händlernetzes und die Erhöhung seiner Produktionskapazitäten mit Fokus auf Schlüsselmärkte in Nordamerika, Europa und Asien. Erfahren Sie mehr unter https://vinfastauto.eu/Über LKQ Benelux-FranceLKQ Benelux-France, Teil von LKQ Europe, ist mit seinen Unternehmen LKQ Netherlands, CarSys, LKQ VanEsch, IPAR, LKQ Belgium und LKQ France auf dem niederländischen, belgischen und französischen Markt aktiv. Mit Zugriff auf mehr als 245.000 im Lager befindlichen Teilenummern, die über 110 Niederlassungen bezogen werden können, liefern die 3.700 Mitarbeiter von LKQ Benelux-France täglich Zehntausende von Produkten an Automobilunternehmen in der gesamten Region. LKQ Benelux-France bietet Produkte und Dienstleistungen aus vier Geschäftsbereichen - Teile, Farbe, Werkzeuge und Ausrüstung sowie Support - und verfügt über eine benutzerfreundliche Bestellplattform mit zahlreichen technischen Informationen. Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2675972/VinFast_LKQ.jpg