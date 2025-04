Rund ein Jahr nach dem Beginn der Bauarbeiten am Batterie-Montagewerk von BMW in Niederbayern steht das zentrale Produktionsgebäude. Die technische Gebäudeausrüstung ist so weit fortgeschritten, dass BMW im Juni mit der Installation der Produktionsanlagen beginnen will. Der Bau den Montagewerks für Hochvoltbatterien "läuft nach Plan", wie BMW mitteilt. Im April 2024 wurde mit den ersten Bauarbeiten vor Ort begonnen, die erste Stütze für das zentrale ...

