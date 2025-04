FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novartis von 113 auf 115 Franken je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen für das erste Quartal hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einem Kommentar am Mittwoch. Dank bewährter und neuer Wachstumsträger sei Novartis wie gewohnt zweistellig gewachsen und habe die Margen dabei verbessert. Gestützt auf die breite Pipeline sollte Novartis auch die anstehenden Patentabläufe wie bei Entresto gut überstehen können, so der Experte./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 11:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 11:30 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012005267