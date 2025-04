EQS-News: FamiCord AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

FamiCord AG setzt Wachstumskurs 2024 nach starkem Jahresendgeschäft fort und stabilisiert Geschäftsentwicklung im Heimatmarkt Deutschland



30.04.2025 / 14:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FamiCord AG setzt Wachstumskurs 2024 nach starkem Jahresendgeschäft fort und stabilisiert Geschäftsentwicklung im Heimatmarkt Deutschland Umsatzerlöse im Gesamtjahr 2024 um 6,6 Prozent auf 82,2 Mio. Euro gesteigert

EBITDA wächst trotz verstärkter Investitionen in Marketing und Vertrieb auf 8,8 Mio. Euro

EBITDA-Marge mit 10,7 Prozent im zweistelligen Bereich Leipzig, 30. April 2025 - Die FamiCord AG, die führende Zellbank in Europa und die drittgrößte weltweit, hat ihren Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2024 erfolgreich fortgesetzt. Vor dem Hintergrund der im zweiten Halbjahr initiierten Marketing- und Vertriebsoffensive konnte die operative Entwicklung in den Kernmärkten weiter gestärkt und insbesondere der Umsatzrückgang im herausfordernden Heimatmarkt Deutschland gestoppt werden. Im Gesamtjahr 2024 stiegen die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,6 Prozent auf 82,2 Mio. Euro (2023: 77,1 Mio. Euro). Die Nettosumme in Rechnung gestellter Leistungen im Endkundengeschäft (B2C) erhöhte sich um 11,7 Prozent auf 73,9 Mio. Euro (2023: 66,2 Mio. Euro), während der Anteil der jährlich wiederkehrenden Zahlungen um 6,3 Prozent auf 21,7 Mio. Euro (2023: 20,5 Mio. Euro) zulegte. "Wir haben im Jahresendgeschäft nochmals spürbar an Momentum gewonnen und allein im vierten Quartal einen Umsatzzuwachs von 7,6 Prozent verbucht. Das zeigt, dass wir mit unserer Marketing- und Vertriebsoffensive auf dem richtigen Weg sind", unterstreicht Jakub Baran, Vorstandsvorsitzender der FamiCord AG. "Im wichtigen Heimatmarkt Deutschland ist es uns gelungen, unsere Umsatzentwicklung zu stabilisieren. Vor dem Hintergrund rückläufiger Geburtenraten bedeutet dies, dass wir den Markt erfolgreich weiter ausbauen. Insgesamt ist das ein gutes Signal, aber es ist sicher noch zu früh, von einem nachhaltigen Trend zu sprechen." Auch der zweite wichtige Kernmarkt Polen zeigte sich im Geschäftsverlauf robust und konnte den Umsatz sogar steigern. Sehr stark entwickelte sich erneut die GCC-Region und auch der rumänische und der türkische Markt wiesen eine hohe Nachfragedynamik auf. Dagegen blieben einige südeuropäische Märkte wie Italien hinter den Erwartungen zurück. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 8,8 Mio. Euro um 58,3 Prozent über Vorjahr (2023: 5,6 Mio. Euro). Der deutlich überproportionale Anstieg ist hier unter anderem einem Sondereffekt in Höhe von 1,4 Mio. Euro aus Vereinbarungen mit dem US-Lizenzgeber der CAR-T-Technologie im dritten Quartal zuzuschreiben. Die Ergebnisqualität im aktuellen Geschäftsverlauf zeigt sich jedoch mit Blick auf die EBITDA-Entwicklung im vierten Quartal. Trotz der erwähnten deutlich erhöhten Investitionen in Marketing und Vertrieb konnte das EBITDA weiter gesteigert und mit 23,5 Prozent ein Zuwachs annähernd auf Niveau der Umsatzdynamik erzielt werden. "Unsere gruppenweiten Integrationsprojekte nach dem Zusammenschluss der heutigen Teilkonzerne Vita 34 und PBKM sind in vielen Bereichen inzwischen abgeschlossen. Mit der kürzlich erfolgten Umfirmierung in FamiCord AG haben wir dies noch einmal prägnant unterstrichen, unseren internationalen Markenauftritt gestärkt und den Integrationsprozess gewissermaßen symbolisch abgeschlossen", so Jakub Baran weiter. "Gleichwohl haben wir aber weiterhin in dickes Pflichtenheft und werden unsere Bemühungen nicht ruhen lassen, FamiCord jeden Tag ein Stück effizienter zu machen und unsere internationale Expansion weiter voranzutreiben." Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung stellen sich wie folgt dar: IFRS, in TEUR Q4 Q4 Q4 FY FY FY 2024 2023 ? 2024 2023 ? Umsatzerlöse 21.922 20.380 7,6% 82.184 77.062 6,6% Bruttoergebnis -2.025 6.884 -129,4% 20.654 28.244 -26,9% EBITDA 2.444 1.980 23,5% 8.815 5.569 58,3% EBITDA-Marge [%] 11,1% 9,7% 1,4PP 10,7% 7,2% +3,5PP EBIT -8.977 -298 -2.914,8% -9.258 -3.120 -196,7% Periodenergebnis -11.044 3.797 -390,8% -12.299 -2.033 -505,1% Ergebnis je Aktie [in EUR] -0,63 0,24 -362,5% -0,70 -0,12 -483,3% Operativer Cashflow -- -- -- 8.665 9.154 -5,5% Liquide Mittel

(vs. 31.12.2023) -- -- -- 16.823 17.416 -3,4%

Der operative Cashflow lag mit 8,7 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahreswert (2023: 9,2 Mio. Euro). Auch die liquiden Mittel lagen mit 16,8 Mio. Euro (31.12.2023: 17,4 Mio. Euro) auf weiterhin solidem Niveau. Im vierten Quartal hat FamiCord den Roll-out ihres Placenta Bankings weiter fortgesetzt. Neben der Schweiz, Polen, Rumänien und den GCC-Märkten ist die Einlagerung von Plazentagewebe nun auch für Kunden in Italien möglich. "Wir freuen uns, dass unser neuer Service gut vom Markt angenommen wird", erklärt Tomasz Baran, Chief Medical Officer der FamiCord AG. "Bis Ende 2026 sollten wir den Roll-out dann in den meisten unserer Märkte abgeschlossen haben. Das Plazenta-Banking ermöglicht es uns, unsere Margen weiter zu verbessern und uns überdies noch stärker vom Wettbewerb zu differenzieren." Die Gesellschaft wird sich in Zukunft insbesondere auf die Anwendungsgebiete für kryokonservierte Stammzellen, die Stammzelltherapien, konzentrieren. Sie will die Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungseinrichtungen fördern und verstärken. Aus diesem Grund hat das Vorstandsmitglied Tomasz Baran per 30. April 2025 die neu geschaffene Position des Chief Medical Officers übernommen. Mit seiner langjährigen Erfahrung ist er der ideale Fachmann für dieses komplexe Aufgabengebiet und das Unternehmen verspricht sich davon zahlreiche positive Impulse für die Branche. Die Position des Chief Commercial Officers, die bisher Tomasz Baran innehatte, wird in den kommenden Monaten neu besetzt. Trotz der Vielzahl makroökonomischer Herausforderungen geht der Vorstand nicht zuletzt aufgrund der erhöhten Investitionsbereitschaft vieler europäischer Regierungen von einem sich langsam aufhellenden konjunkturellen Umfeld in Europa im Jahr 2025 aus. Gleichzeitig sollen die bereits 2024 initiierten Wachstumsinitiativen für zusätzliches Wachstumsmomentum im laufenden Geschäftsjahr sorgen. Entsprechend erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr 2025 Umsatzerlöse zwischen 85 und 95 Mio. Euro bei einem EBITDA zwischen 8,7 und 10,3 Mio. Euro. Die Prognose basiert auf einem konstanten Wechselkurs des Euro gegenüber dem polnischen Zloty und anderen Währungen (HUF, RON, TRY, GBP). Weitere Informationen zu FamiCord und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.famicord.com .



Kontakt:

FamiCord AG

Ingo Middelmenne

Investor Relations

Telefon: +49 (0341) 48792 40

E-Mail: ingo.middelmenne@famicord.com



Unternehmensprofil

FamiCord (ehemals Vita 34) wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute die mit Abstand führende Zellbank in Europa und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Zellbanking bietet das Unternehmen seitdem als Full-Service-Anbieter für die Kryokonservierung die Entnahmelogistik, Verarbeitung und Lagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und anderen postnatalen Geweben an. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden im Dampf von flüssigem Stickstoff am Leben erhalten. Kunden aus rund 50 Ländern haben bereits mit rund 1 Million Einheiten eingelagerten biologischen Materials bei FamiCord für die Gesundheit ihrer Familien gesorgt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Zell- & Gentherapien sowie CDMO tätig.



30.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com