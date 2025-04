wO Börsenlounge: Tesla | Jinko | VW - Super Micro fällt mal wieder in den Keller!

Die Geschäfte laufen nicht mehr gut bei Super Micro Computer. Der einstige Liebling der Anleger, der mit Nvidia im Gleichschritt nach oben zog, stellt sich immer mehr ins Abseits. Die neue Gewinnwarnung hat es in sich!Auch am letzten Handelstag eines äußerst bewegten Börsenmonats zeigen sich die Anleger in Kauflaune. In der Spitze klettert der DAX um bis zu 0,8 Prozent auf 22.607 Zähler. Zur Mittagszeit notiert das Börsenbarometer weiterhin deutlich im Plus - ein Zuwachs von rund 0,6 Prozent. Der DAX steht vor dem siebten Handelstag in Folge mit Kursgewinnen. Seit seinem Tiefstand am sogenannten "Panic Monday" Anfang April hat der deutsche Leitindex mehr als 4.000 Punkte gutgemacht - eine …

