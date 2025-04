Usain Bolt ist der erste Gast des neuen Podcasts und erzählt bisher unbekannte Geschichten

Das globale Sportunternehmen PUMA startet den "Go Wild Podcast", um seine "Go-Wild"-Philosophie weiter zu verbreiten. Die ersten Folgen werden von Sprint- und Hürdenlegende Colin Jackson moderiert und enthalten persönliche Interviews mit einer Gruppe hochkarätiger Botschafter, Athleten und Influencer, die mit PUMA verbunden sind auch bekannt als "The PUMA Wild Ones" und die die "Go-Wild"-Philosophie von PUMA verkörpern, indem sie ihre Sportarten furchtlos neu definieren.

Die erste Folge beginnt mit einem spannenden Gespräch zwischen Colin Jackson und dem schnellsten Mann der Welt, Usain Bolt, in einem 30-minütigen Interview. Die Zuhörer erwartet eine fröhliche und unterhaltsame Unterhaltung, in der sie Einblicke in die triumphalen Momente, emotionalen Höhepunkte und Durchbrüche erhalten, die Bolts außergewöhnliche Karriere geprägt haben, darunter auch die Überwindung von Rückschlägen wie der berüchtigten Disqualifikation im Jahr 2011.

Der Go Wild Podcast befasst sich sowohl mit Sport als auch mit Lifestyle und bietet Gespräche, die von Authentizität, Mut und Selbstverwirklichung geprägt sind. Mit diesen Podcast-Geschichten möchte PUMA eine tiefere Verbindung zu seinem Publikum aufbauen und die Sehnsüchte einer neuen Generation aufgreifen.

Julie Legrand, Global Senior Director Brand Strategy and Communication bei PUMA, sagt: "Mit dem Start unseres neuen Go Wild Podcast können unsere Zuhörer tiefer in die DNA der Marke PUMA eintauchen, erzählt aus der Perspektive inspirierender Persönlichkeiten, die die Philosophie von PUMA wirklich verkörpern. Bei PUMA wollen wir Menschen unterstützen, die den Mut haben, sie selbst zu sein, und die erste Folge mit Usain Bolt ist dafür perfekt geeignet. Mit den persönlichen Gesprächen im Go Wild Podcast möchten wir eine neue Generation dazu inspirieren, Mut, Authentizität und Selbstverwirklichung zu leben."

Nach dem Start der bislang größten globalen Markenkampagne von PUMA im März, die den Mut, sich selbst zu sein, und die Freude am Sport in den Mittelpunkt stellt, beleuchtet der Go Wild Podcast die persönlichen Lebenswege von Menschen, die diese Philosophie verkörpern.

Die Episoden sind Teil einer umfassenderen Go Wild-Reihe von PUMA, die neben Inhalten zu bedeutenden Persönlichkeiten aus Sport und Kultur auch vollständige Videobeiträge zu wichtigen globalen Sportereignissen wie dem Boston-Marathon und der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in diesem Jahr umfasst.

Die erste vollständige Folge des Go Wild Podcasts mit Colin Jackson und Usain Bolt finden Sie hier. Weitere Informationen zur globalen Markenkampagne Go Wild finden Sie unter www.puma.com oder folgen Sie uns auf den sozialen Medien unter @PUMA.

Hinweise für Redakteure:

Playlist des Go Wild Podcast auf YouTube: LINK

Erste Fogle auf YouTube: LINK

Bilder: LINK

PUMA

