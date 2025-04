EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Shelly Group SE baut Kapitalmarktaktivitäten weiter aus: Neuer Investors Report und exklusiver Corporate Field Trip in Sofia



30.04.2025 / 16:45 CET/CEST







Einführung eines regelmäßigen Investors Reports auf Basis internationaler Berichtstandards

Darstellung des IFRS-Abschlusses in Euro zur Verbesserung der Vergleichbarkeit

Ausführliche Analyse der Geschäftsentwicklung

Prognoseerläuterung unter Berücksichtigung gesamt- und branchenwirtschaftlicher Rahmenbedingungen

Exklusiver Field Trip für institutionelle Investoren, Analysten und Finanzjournalisten in Sofia

Persönliche Einblicke in Forschung & Entwicklung, Logistik und Unternehmenszentrale

Ausbau des Dialogs mit internationalen Kapitalmarktteilnehmern



Sofia / München, 30. April 2025 - Die Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166 ), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, erweitert ihre Kapitalmarktkommunikation und unterstreicht damit ihren Anspruch, Transparenz und Dialog mit Investoren weiter zu stärken. Mit einem neuen Investors Report sowie einem exklusiven Field Trip für institutionelle Investoren, Analysten und Finanzjournalisten soll der Dialog mit bestehenden und potenziellen Investoren vertieft und die Vergleichbarkeit der Finanzkennzahlen erhöht werden. Die Initiativen sind Teil einer langfristigen Strategie, die Sichtbarkeit der Shelly Group an den internationalen Kapitalmärkten zu erhöhen. Bereits heute erzielt das Unternehmen einen Großteil seiner Umsätze außerhalb Bulgariens.



Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group SE: "Mit dem Investors Report wollen wir unseren kapitalmarktorientierten Kurs weiter stärken und gleichzeitig ein Höchstmaß an Transparenz und Verständlichkeit für den internationalen Kapitalmarkt bieten. Unsere Investoren erwarten schnelle Zugänglichkeit zu relevanten Informationen, eine strukturierte Darstellung der Geschäftsentwicklung und verlässliche Prognosen. Genau hier setzen wir mit dem neuen Format an. Es ist unser Ziel, nicht nur regulatorisch zu berichten, sondern echte Einblicke in unsere Strategie, unser Denken und unser operatives Handeln zu geben."



Internationale Standards - internationale Investoren

Der Investors Report ergänzt die bestehende Finanzberichterstattung. Ziel ist es, ein noch besseres Verständnis für Geschäftsmodell, Finanzkennzahlen und strategische Ausrichtung der Shelly Group zu ermöglichen. Der Report orientiert sich in Aufbau und Struktur an internationalen Standards, stellt den testierten IFRS-Abschluss in Euro dar und bietet umfassende Analysen zur Geschäftsentwicklung sowie qualifizierte Ausblicke.

Obwohl die geprüften Finanzberichte der Shelly Group bereits in englischer Sprache vorliegen, entsprechen Aufbau, Detaillierungsgrad und Format den in Bulgarien geltenden, EU-konformen Vorschriften. Hinzu kommt, dass die Berichterstattung in der bulgarischen Währung (BGN) erfolgt. Der Wechselkurs zum Euro ist auf 1 EUR = 1,95583 BGN festgelegt, da seit dem 10. Juli 2020 Bulgarien Mitglied des Europäischen Wechselkursmechanismus II (WKM II) ist und die Einführung des Euro zum 1. Januar 2026 erwartet wird. Ungeachtet des stabilen Wechselkurses müssen Investoren, Analysten und Finanzjournalisten sämtliche Finanzkennzahlen eigenständig umrechnen - ein zusätzlicher Aufwand, der die Analyse erschwert und die Vergleichbarkeit einschränkt.



Dimitar Dimitrov, Co-CEO und Mitgründer der Shelly Group SE: "Unsere Technologie ist international erfolgreich - und genauso konsequent richten wir jetzt auch unsere Kommunikation aus. Der neue Investors Report macht unsere Finanz- und Unternehmensinformationen noch zugänglicher und nachvollziehbarer. Ergänzend möchten wir mit unserem Field Trip zeigen, was Shelly als Unternehmen besonders macht: kurze Wege zwischen Idee und Umsetzung, ein tiefes Verständnis für Kundenbedürfnisse und eine ausgeprägte Innovationskultur. Wer uns in Sofia besucht, erlebt nicht nur Technologieentwicklung hautnah, sondern bekommt ein Gespür für die Dynamik, mit der wir unser Geschäft gestalten. Wir sind überzeugt: Je näher Investoren an unserem operativen Alltag dran sind, desto klarer wird das langfristige Potenzial unseres Geschäftsmodells."



Corporate Field Trip bietet Einblicke vor Ort

Ergänzend lädt das Unternehmen am 22. und 23. Mai 2025 zu einem exklusiven Corporate Field Trip in Sofia ein. Vor Ort erhalten Investoren, Analysten und Finanzjournalisten praxisnahe Einblicke in die Arbeitsweise und Innovationskultur der Shelly Group - vom Produktkonzept über Forschung und Entwicklung bis hin zur Organisation von Fertigung und Logistik.

Der offizielle Teil der Veranstaltung beginnt mit einer Besichtigung des Logistikzentrums, gefolgt von einem Rundgang durch die neue Unternehmenszentrale im Herzen der bulgarischen Hauptstadt. Zwischen den Programmpunkten werden bulgarische Snacks gereicht. Am Abend findet ein gemeinsames Abendessen statt. Für den Folgetag ist optional ein geführter Stadtrundgang durch Sofia vorgesehen. Ein Pick-up-Service vom Flughafen wird angeboten.



Corporate Field Trip

Anmeldung bitte in englischer Sprache an Frau Petya Dimitrova unter petya.dimitrova@shelly.com .



Investors Report

Der erste Investors Report steht auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung unter: https://corporate.shelly.com/publications/financial-results/ .



Mehr Informationen unter corporate.shelly.com .



Über Shelly Group

Die Shelly Group SE ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland und Slowenien sowie China und den USA. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group AD an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 (0) 89-1250903-31

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

