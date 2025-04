EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Northern Data Group aktualisiert Prognose für 2025 und gibt neue Berechnungsmethodik bekannt



Northern Data Group aktualisiert Prognose für 2025 und gibt neue Berechnungsmethodik bekannt



Frankfurt am Main - 30. April 2025 - Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("Northern Data Group" oder "die Gruppe"), präsentiert heute ein Update ihrer Prognose für 2025 und passt ihre Berechnungsmethodik an. Die aktualisierte Prognose beruht auf drei wesentlichen Anpassungen: einer verbesserten Berechnungsmethodik zur Bestimmung der Prognose, der Berücksichtigung von Technologie-Upgrades, die sich auf die Verfügbarkeit der GPUs auswirken (welche Ende Q1 begannen und sich in Q2 fortsetzen), sowie die Anpassung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen an das aktuelle Marktumfeld. Die neue Prognose führt zu einer erwarteten Umsatzspanne für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 240 Mio. - EUR 320 Mio. und einem bereinigten EBITDA von EUR 80 Mio. - EUR 130 Mio. Die Umsatzprognose für Taiga Cloud für das Jahr 2025 wird voraussichtlich zwischen EUR 150 Mio. - EUR 210 Mio. liegen. In diesen Zahlen berücksichtigt ist die Erwartung, dass, entsprechend höherer GPU-Auslastung, die Taiga Cloud den Umsatz im Laufe des Jahres 2025 steigern wird. Dies würde zum Jahresende zu einem hochgerechneten Jahresumsatz (ARR1) von EUR 300 Mio. - EUR 350 Mio. führen. Die neue Berechnungsmethodik für die Prognose ermöglicht der Northern Data Group eine verbesserte Kommunikation mit ihren Investoren. Dabei basiert die Berechnungsmethodik auf einem Bottom-up-Modell, welches, basierend auf der bestehenden GPU-Infrastruktur der Gruppe, die erwarteten Abschlüsse mit Kunden berücksichtigt, die sich derzeit im Onboarding, in der Proof-of-Concept-Phase oder in der Pipeline befinden. In der neuen Berechnungsmethodik werden mögliche weitere Umsätze aufgrund von erwarteten zukünftigen wachstumsorientierten Investitionen nicht berücksichtigt. 1 Die ARR (annualized run rate revenue range) ist definiert als der hochgerechnete Jahresumsatz zum Ende der Finanzperiode, d.h. Umsatz im letzten Monat der Finanzperiode multipliziert mit dem Faktor zwölf.



