Die Northern Data Group gibt ein Geschäfts- und Betriebsupdate bekannt Northern Data Group aktualisiert ihre Prognose für 2025 und passt ihre Berechnungsmethode den jüngsten Marktentwicklungen an

Taiga Cloud setzt seine Fortschritte bei den umfassenden Technologie-Upgrades fort, um die rasant wachsenden Marktchancen im Bereich KI zu nutzen

Vielversprechende erste Ergebnisse der Technologie-Upgrades sorgen für erhebliche Dynamik in der Pipeline

Frankfurt am Main - 30. April 2025 - Die Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("Northern Data Group" oder "die Gruppe"), ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing-Lösungen (HPC), gab heute eine neue Berechnungsmethodik, ein Update zur Prognose für das Geschäftsjahr 2025 sowie eine Strategie zur Modernisierung der Technologieinfrastruktur bekannt. Die aktualisierte Cloud-Strategie nutzt Markttrends und geht gezielt auf Kundenfeedback ein, um das zukünftige Wachstum zu beschleunigen.



Taiga Cloud Taiga Cloud, der Cloud-Geschäftsbereich der Northern Data Group, hat Ende März seinen gesamten Bestand an Bare-Metal-GPUs vollständig in Betrieb genommen. Gestützt auf die überzeugenden Ergebnisse der ersten Technologie-Upgrades hat das Management nun ein umfassendes Infrastrukturprogramm angestoßen, das einen softwaredefinierten, On-Demand-Zugriff auf die GPUs ermöglichen soll. Die Cloud-Neuerungen von Taiga werden die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, bestehende Kunden zu bedienen und gleichzeitig einen neuen und diversifizierten Kundenstamm zu gewinnen. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit den allgemeinen Markttrends und der anhaltenden Nachfrage von Unternehmen, bei denen die Northern Data Group ein starkes Kundeninteresse sieht, da sich die Möglichkeiten für Model-Training und Inferencing beschleunigen. Diese erweiterte Plattform wird in der Lage sein, zunehmend komplexere Kundenanforderungen zu erfüllen, indem sie Multi-Tenancy, On-Demand-Zugriff, flexible Skalierbarkeit und Softwarelösungen bereitstellt. Die Upgrades haben im ersten Quartal begonnen und sollen im zweiten Quartal abgeschlossen werden. Die ersten Proof-of-Concepts bestätigen die optimistischen Erwartungen des Managements.



Ardent Data Centers Der Geschäftsbereich Ardent Data Centers ("Ardent") der Northern Data Group kommt mit seinen Expansionsplänen weiter voran. Die Planung und der Bau des 120-MW-Rechenzentrums in Maysville, Georgia, verlaufen nach Plan und das Unternehmen rechnet damit, dass der Standort im Jahr 2026 in Betrieb genommen wird, wobei die weitere Entwicklung für zusätzliche Kapazitäten für 2027 geplant ist. Das Rechenzentrum in Pittsburgh, Pennsylvania, schließt die erste Bauphase ab und wird voraussichtlich im Juni 2025 in Betrieb gehen. Im gesamten globalen Portfolio der Northern Data Group baut das Unternehmen sein Lieferanten- und Partnernetzwerk weiter aus, um modernste Rechenzentrumsinfrastruktur schnell bereitzustellen.



Peak Mining Im Rahmen des Veräußerungsprozess für Peak Mining befindet sich die Gruppe weiterhin im aktiven Austausch mit interessierten Parteien. Die Northern Data Group richtet ihr Augenmerk konsequent darauf, den größtmöglichen Wert für die Aktionäre zu realisieren, wozu auch eine umfassende Bewertung sämtlicher Peak-Mining-Standorte im Hinblick auf ihr Potenzial für Mining- und HPC-Anwendungen gehört.



Prognose für das Geschäftsjahr 2025 In Verbindung mit diesen operativen Updates hat die Northern Data Group heute eine neue Berechnungsmethodik und eine aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 vorgestellt. Diese spiegeln die Erwartungen auf der Grundlage der bestehenden GPU-Infrastruktur der Gruppe wider. Hierin nicht mehr berücksichtigt werden potenzielle zusätzliche Einnahmen, die sich aus erwarteten zukünftigen wachstumsorientierten Investitionen ergeben. Erkenntnisse aus laufenden Kundengesprächen in verschiedenen Pipeline-Stadien sind enthalten und die technologischen Upgrades von Taigas Infrastruktur werden berücksichtigt. Die Gruppe passt ihre Prognose für das Gesamtjahr 2025 auf einen Umsatz von EUR 240 Mio. - EUR 320 Mio. und einem bereinigten EBITDA von EUR 80 Mio. - EUR 130 Mio. an. Die Umsatzprognose von Taiga für das Jahr 2025 wird voraussichtlich EUR 150 Mio. - EUR 210 Mio. betragen. Durch eine höhere GPU-Auslastung wird erwartet, dass Taiga Cloud den Umsatz im Laufe des Jahres 2025 steigert und sich dieser bis zum Jahresende zu einem hochgerechnetem Jahresumsatz (ARR1) von EUR 300 Mio. - EUR 350 Mio. entwickelt. Diese Prognose beinhaltet die erwarteten Abschlüsse von Kunden, die sich derzeit im Onboarding, in der Proof-of-Concept-Phase oder in der Pipeline befinden, auf der bestehenden GPU-Infrastruktur der Gruppe. In Übereinstimmung mit früheren Erwartungen wird der Beitrag von Ardent zum Gesamtumsatz im GJ2025 voraussichtlich minimal bleiben und im GJ2026 deutlich ansteigen, wenn das Unternehmen nach der Inbetriebnahme des Rechenzentrums in Maysville und anderer HPC-Standorte mit der Betreuung externer Kunden beginnt.



John Hoffman, Chief Operating Officer der Gruppe, sagte: "Mit unserer neuen Berechnungsmethodik schaffen wir die Grundlage für eine effektivere Kommunikation unserer langfristigen Wachstumsstrategie. Wir setzen uns dafür ein, die Bedürfnisse unseres wachsenden Kundenstamms mit unserer modernisierten Technologieplattform zu erfüllen."



Über Northern Data Group: Northern Data Group ist ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen und unterstützt die innovativsten Unternehmen der Welt mit leistungsstarker, flüssigkeitsgekühlter GPU-Technologie bei der Erreichung ihrer Ziele. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC ein, nicht nur den technologischen, sondern auch den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben.



Investor Relations: Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de



Haftungsausschluss: Diese IR-Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen beschriebenen abweichen, unter anderem aufgrund von Veränderungen des allgemeinen Wirtschafts- und Wettbewerbsumfelds, Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen, Änderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Steuergesetze und -vorschriften, die das Unternehmen betreffen, und andere Faktoren. Weder das Unternehmen noch eines seiner verbundenen Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. 1 Die ARR (annualized run rate revenue range) ist definiert als der hochgerechnete Jahresumsatz zum Ende der Finanzperiode, d.h. Umsatz im letzten Monat der Finanzperiode multipliziert mit dem Faktor zwölf.



