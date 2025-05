NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 15318 auf 14482 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Analyst Rajan Sharma passte seine Schätzungen am Mittwoch an einen durchwachsenen Quartalsbericht an. Die Belastungen durch eine Reform der US-Krankenversicherungen änderten aber nichts an der grundsätzlich positiven Anlagestory. Die Aktien des Pharmakonzerns stehen auf der "Conviction Buy List" von Goldman./ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 07:20 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0009895292