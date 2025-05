Der heutige Feiertag gibt dem Dax noch einmal die Gelegenheit, durchzuatmen. Das Wochenfinale hat es in sich, steht doch am morgigen Freitag (02. Mai) die Veröffentlichung des eminent wichtigen US-Arbeitsmarkberichts für April an. Gerade vor dem Hintergrund der aktuell fragilen Lage kommt den Zahlen eine große Bedeutung zu. Bereits am heutigen Donnerstag werden in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. So wird im weiteren Tagesverlauf ...

