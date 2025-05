DJ HSBC-Chairman Mark Tucker will zum Jahresende abtreten

Von Elena Vardon

DOW JONES--Mark Tucker will nach fast acht Jahren an der Spitze von HSBC von seinem Amt als Chairman des britischen Finanzkonzerns zurücktreten. Die weltweit tätige Bank teilte am Donnerstag mit, dass Tucker die Gruppe zum Jahresende verlassen werde. Der Prozess zur Suche nach einem Nachfolger sei eingeleitet.

"Als Group Chairman hat er dem Managementteam strategische Orientierung und Klarheit gegeben, den Vorstand gestrafft und wesentliche Verbesserungen bei der Personalnachfolge und den Governance-Prozessen der Gruppe überwacht", sagte Ann Godbehere, die als Senior Independent Non-Executive Director die Suche leiten wird.

Seit seinem Eintritt in die HSBC im Jahr 2017 hat Tucker die Bank durch die Covid-19-Pandemie gesteuert.

May 01, 2025

