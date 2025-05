Am 22. April hatten wir den Express-Service-Abonnenten folgende Einschätzung mitgeteilt: "Für den 30. April sind die Zahlen für das erste Quartal angekündigt und vielleicht kann die Aktie aus den Zahlen die Kraft für den Wiederaufstieg schöpfen. Wer an gute Zahlen glaubt und einen gewissen Anteil Zockerblut in sich spürt und mit "kleinem Geld" einen "großen Hebel" kaufen will, kann das Knockout-Hebel-Zertifikat der Société Générale (WKN SX3FXC) mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...