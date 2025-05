NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von starken Quartalszahlen der Technologie-Schwergewichte Microsoft und Meta haben die US-Aktienmärkte ihren jüngsten Erholungskurs am Donnerstag fortgesetzt. Frische US-Konjunkturdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die Notierungen.

Der Dow Jones Industrial stieg auf den höchsten Stand seit Anfang April und notierte zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 40.857 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,0 Prozent auf 5.624 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 1,6 Prozent auf 19.879 Punkte zu und kletterte auf das höchste Niveau seit Ende März.

Am Vortag hatten Dow und Nasdaq 100 ihre Verluste zum Handelsende noch aufgeholt und die jüngst positive Tendenz damit fortgesetzt. Wegen der Zoll-Turbulenzen war die Monatsbilanz im April für den Dow aber klar negativ, während sich der Nasdaq 100 noch ein moderates Plus sichern konnte.

In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche deutlicher als erwartet gestiegen. Die Stimmung in der US-Industrie - gemessen am ISM Einkaufsmanagerindex - sank im April auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten. Experten hatten allerdings Schlimmeres befürchtet. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im April niedriger als prognostiziert aus. Die Bauausgaben im März sanken um 0,5 Prozent, während ein Anstieg um 0,2 Prozent vorausgesagt wurde.

Microsoft und Meta setzen mit ihren Quartalszahlen und Prognosen die Akzente, bevor nach US-Börsenschluss mit Apple und Amazon zwei weitere Tech-Konzerne aus der Riege der sogenannten "Magnificent 7" die Bücher öffnen.

Für die Microsoft-Anteile ging es um 8,4 Prozent hoch. Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste schieben das Geschäft des Software-Konzerns kräftig an. Microsoft übertraf im vergangenen Quartal die Erwartungen von Analysten deutlich. Sorgen um Belastungen durch die US-Zollpolitik wurden zerstreut.

Ähnlich verhält es sich mit Meta. Mit dem Rückenwind eines boomenden Werbegeschäfts schraubt der Facebook-Konzern die Ausgaben für KI-Infrastruktur um weitere Milliarden in die Höhe. Auch Meta übertraf mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen. Die Papiere legten um 4,5 Prozent zu.

Bei Qualcomm sieht es hingegen weniger rosig aus. Die Papiere verloren 8,1 Prozent. Der Chiphersteller hatte eine maue Umsatzprognose abgegeben und damit Sorgen um eine Belastung der Nachfrage wegen der US-Zölle verstärkt.

Einen Kursabschlag von fast 10 Prozent verbuchten die Aktien des Pharmakonzerns Eli Lilly, der wegen Abschreibungen auf eine Übernahme seine Gewinnerwartung für das Gesamtjahr kappte.

Sparsamere Kunden wegen der aktuellen Wirtschaftslage insbesondere in den USA belasten auch weiterhin McDonald's . Die Erlöse im ersten Quartal sanken noch etwas mehr als von Analysten erwartet. Die Aktien der Burgerkette verloren 1,2 Prozent./edh/he

