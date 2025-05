Neben dem Ausbau der eigenen Infrastruktur von PCI fördert die Übernahme das jüngste Wachstum des CDMO in den Bereichen sterile Abfüllung, fortschrittliche Arzneimittelverabreichungssysteme wie Fertigspritzen und Kartuschen sowie Biologika einschließlich hochwirksamer Wirkstoffe für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate.

PCI Pharma Services enhances US manufacturing of prefilled syringes cartridges through acquisition of Ajinomoto Althea.

Als Teil einer Investitionsstrategie in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar schließt PCI Pharma Services die Übernahme von Ajinomoto Althea ab und stärkt damit die US-amerikanische Arzneimittelproduktion für die aseptische Abfüllung von Fertigspritzen und Kartuschen

PCI Pharma Services ("PCI") ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CDMO) mit Schwerpunkt auf innovativen Biopharma-Therapien hat die Übernahme von Ajinomoto Althea, Inc. ("Althea") abgeschlossen, einem in den USA ansässigen CDMO für sterile Abfüllung und Fertigstellung und Tochtergesellschaft der japanischen Ajinomoto Co., Inc. Für PCI ist die Übernahme ein Meilenstein einer mehrjährigen Investitionsstrategie, die Standorte in den Vereinigten Staaten und Europa umfasst. In den Vereinigten Staaten werden die Vermögenswerte von Althea mit den bestehenden Aktivitäten von PCI im Bereich der sterilen Abfüllung und fortschrittlichen Arzneimittelverabreichung zu einem erstklassigen, groß angelegten Produktionszentrum in San Diego zusammengeführt, das über modernste aseptische Großanlagen für Fertigspritzen und Kartuschen verfügt. Der Campus von Althea ist unter anderem auf maßgeschneiderte, skalierbare Oligonukleotide und Peptide spezialisiert und unterstützt die bestehende Produktion komplexer Formulierungen und die Lyophilisierung für eine breite Palette von Injektionspräparaten darunter Nanopartikel, mRNA, MABs, Proteine und andere Biologika.

Die Übernahme erweitert das Angebot von PCI um die Abfüllung hochwirksamer Injektionsfläschchen mit Lyophilisierung, wodurch die Kapazitäten für die sterile Abfüllung und Fertigstellung erweitert werden und ein schneller Einstieg in den schnell wachsenden Bereich der hochwirksamen Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) in der Onkologie ermöglicht wird. Damit gehört PCI zu den wenigen CDMOs in den USA, die ADCs abfüllen können ein Bereich, den das Unternehmen Anfang dieses Jahres mit einem hochmodernen neuen Labor für die Entwicklung potenter und nicht-potenter Wirkstoffe in seinem Fertigungszentrum in Bedford, New Hampshire, aufgebaut hat. Die Strategie zur Erweiterung der sterilen Abfüllkapazitäten in Bedford begann mit einer großen Investition in eine eigens errichtete Anlage mit zwei Gefriertrocknern und einer hochmodernen, großtechnischen Isolator-Abfüllanlage, die den Anforderungen von Anhang 1 entspricht. Diese Anlage wird im Sommer dieses Jahres GMP-konform sein. Seit dem Spatenstich für das Werk 2022 hat PCI im Rahmen seines Engagements für die Bereitstellung vollständig isolierter Lösungen für die Abfüllung und Lyophilisierung von Großmengen in Fläschchen systematisch aseptische Prozesse entwickelt.

Vor diesem Hintergrund ist die Übernahme ein logischer nächster Schritt in der Entwicklung von PCI im Bereich fortschrittlicher Arzneimittelabgabesysteme wie Fertigspritzen, Kartuschen und Autoinjektoren Im vergangenen Jahr kündigte PCI Investitionen in Höhe von über 365 Millionen US-Dollar an, um die klinische und kommerzielle Endmontage und Verpackung von Kombinationsprodukten aus Arzneimitteln und Medizinprodukten unter Verwendung fortschrittlicher Abgabesysteme mit Schwerpunkt auf injizierbaren Formaten zu unterstützen. Mit neuen und erweiterten Infrastrukturen in den Vereinigten Staaten und Europa stärkt PCI seine Fähigkeit, den gesamten Lebenszyklus von DDCs zu verwalten, von der Entwicklung und Herstellung steriler Arzneimittel über die Lieferung für klinische Studien bis hin zur Produkteinführung und Vermarktung.

In den Vereinigten Staaten umfasst die Investition zwei neue Großanlagen auf dem PCI-Campus in Rockford, Illinois. Aufbauend auf dem erfolgreichen Philadelphia Biotech Center of Excellence des Unternehmens werden die Anlagen über 25 spezielle Suiten mit Hochgeschwindigkeits-Multiformat-Linien für die klinische und kommerzielle Montage und Verpackung von Fertigspritzen, Autoinjektoren, Fläschchen und Pen-Kartuschen-Kombinationen beherbergen und umfangreiche ISO-konforme Produkttestkapazitäten sowie hochwertige Top-Load-Kartonierungstechnologie umfassen. Der Campus verfügt außerdem über Kapazitäten für die Montage und Verpackung von DDC in kleinen bis mittleren Stückzahlen. Beide Anlagen werden im Herbst 2025 GMP-konform sein.

In Europa hat PCI kürzlich eine Verpackungs- und Gerätefertigungsanlage in Dundalk, Irland, erworben, die kommerzielle Fertigung für injizierbare und orale Festdosierungsprodukte anbietet. Auf seinem Campus in City North Dublin hat PCI außerdem eine 120.000 Quadratfuß große Verpackungs- und Gerätefertigungsanlage erweitert und neu gebaut, die im Sommer 2025 den Betrieb aufnehmen soll.

An anderen Standorten in Europa integriert PCI derzeit im Rahmen einer zusätzlichen Investition von 25 Millionen US-Dollar in sein Werk in Leon, Spanien, eine hochmoderne neue Hochgeschwindigkeits-Abfüllanlage für Spritzen und Kartuschen. Die automatisierte Anlage ist mit Isolatorentechnologie ausgestattet und bietet Biopharma-Kunden unübertroffene Flexibilität und Zuverlässigkeit. Zu den Maßnahmen gehört auch ein kürzlich fertiggestelltes hochmodernes Labor für die Entwicklung von Biologika, das die Upstream-Kapazitäten von PCI weiter verbessert.

Mit Hilfe der Übernahme von Althea will PCI zu den ersten CDMOs gehören, die den gesamten Lebenszyklus fortschrittlicher Arzneimittelverabreichungs- und Arzneimittel-Geräte-Kombinationsprodukte unter einem Dach vereinen eine Reise, die das Netzwerk von PCI für die Versorgung klinischer Studien mit Kühlkettenlösungen bis hin zur Markteinführung und Kommerzialisierung umfasst.

"Unsere Pharmakunden und das von ihnen betreute Gesundheitspersonal und die Patienten sind der Motor hinter jedem Schritt, den wir im Rahmen dieses ehrgeizigen Investitionsplans für sterile Abfüll- und Fertigungslösungen sowie fortschrittliche Arzneimittelverabreichungslösungen unternommen haben", sagte Salim Haffar, CEO von PCI Pharma Services. "Was diesen jüngsten Schritt betrifft, so genießt Ajinomoto Althea einen langjährigen, wohlverdienten Ruf für die Herstellung neuartiger Biologika in verschiedenen injizierbaren Formaten. Die Aufnahme der talentierten Fachkräfte von Althea in die PCI-Familie stärkt unser Engagement für schlüsselfertige Kundenpartnerschaften und letztlich unser Bestreben, durch lebensverändernde Therapien zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patienten beizutragen."

Über PCI Pharma Services

PCI ist ein weltweit führender CDMO, der seinen Kunden integrierte End-to-End-Lösungen für die Arzneimittelentwicklung, -herstellung und -verpackung bietet, die die Markteinführung ihrer Produkte beschleunigen und ihre Chancen auf kommerziellen Erfolg erhöhen. PCI verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen und hat jährlich über 90 Produkte erfolgreich auf den Markt gebracht. Das Unternehmen verfügt derzeit über 35 Standorte in sieben Ländern (Vereinigte Staaten, Kanada, Vereinigtes Königreich, Irland, Deutschland, Spanien und Australien) und beschäftigt über 8.000 Mitarbeiter, die daran arbeiten, Patienten lebensverändernde Therapien zur Verfügung zu stellen.

Dank führender Technologie und kontinuierlicher Investitionen ist PCI Pharma Services in der Lage, den globalen Anforderungen der Arzneimittelentwicklung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg gerecht zu werden von der Fertigung über die Lieferkette für klinische Studien bis hin zur Vermarktung. Die Kunden von PCI nutzen das Unternehmen als Erweiterung ihres Geschäfts und als Kooperationspartner mit dem gemeinsamen Ziel, das Leben von Patienten zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter pci.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

