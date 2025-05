Diese Auszeichnung unterstreicht die herausragende Leistung von LTIMindtree in allen Bereichen in den USA und Europa

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Technologieberatungs- und Digitallösungsunternehmen, wurde als führend in allen vier Quadranten im Bericht ISG Provider Lens Oracle Cloud and Technology Ecosystem 2025 für die USA und Europa vom Information Services Group (ISG), einem weltweit führenden Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen ausgezeichnet.

Der ISG Provider Lens-Bericht bewertet die Fähigkeiten von 30 Anbietern in vier Quadranten: Beratungs- und Consulting-Services, Implementierungs- und Integrationsservices, Managed Services sowie OCI-Lösungen und -Fähigkeiten. LTIMindtree wurde in allen vier Quadranten als "Leader" ausgezeichnet, was seine umfassende Expertise und sein Engagement für die digitale Transformation von Unternehmen unterstreicht.

"Die Führungsposition von LTIMindtree im Oracle Cloud-Ökosystem beruht auf seinem starken Engagement für KI-gesteuerte Automatisierung, seiner umfassenden Oracle-Expertise und seinem kundenorientierten Ansatz. Seine proprietären Frameworks und Beschleuniger ermöglichen Unternehmen eine nahtlose Einführung von Oracle Cloud", so Siddharth Idnani, Hauptautor des ISG Oracle Cloud and Technology Ecosystem 2025

Warum LTIMindtree sich von anderen abhebt

Umfassende Oracle Cloud-Expertise End-to-End-Lösungen, die Beratung, Implementierung, Integration und Managed Services abdecken und auf branchenspezifische Anforderungen zugeschnitten sind.

End-to-End-Lösungen, die Beratung, Implementierung, Integration und Managed Services abdecken und auf branchenspezifische Anforderungen zugeschnitten sind. KI-gesteuerte Automatisierung und Beschleuniger Proprietäre KI-gestützte Plattformen, darunter Enclose, Infinity, Canvas und Novigo , steigern die Effizienz und beschleunigen die Cloud-Einführung.

Proprietäre KI-gestützte Plattformen, darunter , steigern die Effizienz und beschleunigen die Cloud-Einführung. OCI-zentrierte Innovationen Modernste Lösungen wie Cloud Boost powered by Infinity Platform optimieren die Migration zur Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und gewährleisten eine kosteneffiziente Transformation.

Modernste Lösungen wie optimieren die Migration zur Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und gewährleisten eine kosteneffiziente Transformation. Bewährte Erfolgsbilanz im Oracle-Ökosystem Mit mehr als 3.500 Oracle-zertifizierten Fachkräften und über 150 Oracle Expertise Badges ist LTIMindtree seit über 20 Jahren ein vertrauenswürdiger Partner von Oracle.

"Wir fühlen uns geehrt, als führendes Unternehmen im Bereich Oracle Cloud-Transformation sowohl auf dem US-amerikanischen als auch auf dem europäischen Markt anerkannt zu sein. Unsere KI-gesteuerten Automatisierungsplattformen, branchenspezifischen Lösungen und fundierten Oracle-Kenntnisse ermöglichen es Unternehmen, neue Werte zu erschließen und ihre Cloud-Transformation zu beschleunigen", so Newin Durai Chelladurai, Head of Oracle Practice bei LTIMindtree.

Mit seinem Engagement für KI-gesteuerte Innovation, seiner umfassenden Oracle-Expertise und seinem kundenorientierten Ansatz ist LTIMindtree der ideale Partner für Unternehmen, die das volle Potenzial von Oracle Cloud ausschöpfen möchten.

Lesen Sie die Berichte hier.

Über LTIMindtree:

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und Digitalisierungsunternehmen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, Geschäftsmodelle neu zu definieren, Innovationen zu beschleunigen und das Wachstum durch die Nutzung digitaler Technologien zu maximieren. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassendes Fach- und Technologiewissen ein, um in einer konvergierenden Welt eine überlegene Differenzierung im Wettbewerb, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mit mehr als 86.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in über 40 Ländern löst LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group die komplexesten geschäftlichen Herausforderungen und sorgt für eine Transformation im großen Maßstab. Weitere Informationen finden Sie unter www.ltimindtree.com.

