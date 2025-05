Der Schwerpunkt dieses Projekts liegt auf der Integration der fortschrittlichen Steuerungs- und Datensysteme von Siemens in die Pilotanlage der nächsten Generation von Aduro und unterstützt die Weiterentwicklung der Hydrochemolytic-Technologie hin zur Industriereife.

London, Ontario, May 02, 2025, einem führenden Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung und Digitalisierung, bekanntgegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist die Bereitstellung fortschrittlicher Steuerungssysteme und Ingenieursdienstleistungen für Aduros Pilotanlage (die "Pilotanlage") für Prozesse der nächsten Generation, deren Inbetriebnahme für das dritte Quartal 2025 geplant ist.

Den Kern der Lösung bildet das verteilte Steuerungssystem SIMATIC PCS neovon Siemens - eine fortschrittliche, webbasierte Plattform, die eine zentralisierte, sichere und skalierbare Prozesssteuerung für den Dauerbetrieb der Pilotanlage bietet. Siemens wird außerdem Instrumente, Bedienoberflächen und Ingenieursdienstleistungen bereitstellen, um die Inbetriebnahme und Leistungsoptimierung der Anlage zu unterstützen. Siemens stellt in Abstimmung mit Zeton Inc., dem Erbauer der Pilotanlage, den Automatisierungs- und Steuerungsumfang bereit, um eine nahtlose Systemintegration und effiziente Inbetriebnahme sicherzustellen. Darüber hinaus wird Siemens technischen Input liefern, wenn Aduro mit der Planung einer Demonstrationsanlage (die "Demonstrationsanlage") beginnt.

"Unsere Vision, mit der Hydrochemolytic-Technologie eine modulare, skalierbare Lösung für das chemische Recycling bereitzustellen, macht heute einen weiteren Schritt nach vorne", kommentierte Ofer Vicus, CEO von Aduro. "Die Partnerschaft mit Siemens - einem Unternehmen, das weltweit für seine hervorragenden technischen Leistungen und industriellen Innovationen bekannt ist - stärkt die Grundlage, die wir schaffen. Die Technologien des Unternehmens werden dazu beitragen, dass unsere Pilotanlage sicher und zuverlässig arbeitet und gleichzeitig die hochwertigen Prozessdaten generiert, die zur Leistungsoptimierung und Unterstützung der Planung von Demonstrationsanlagen erforderlich sind. Diese Zusammenarbeit stärkt unseren Weg zur Kommerzialisierung und unterstützt unsere Fähigkeit, selbstbewusst zu skalieren."

Die von Aduro entwickelte Hydrochemolytic-Technologie (HCT) verwendet Wasser als reaktives Medium bei moderaten Temperaturen, um Kohlenstoff-Kohlenstoff- und Kohlenstoff-Heteroatom-Bindungen in Polymeren selektiv zu spalten. Anders als bei der Pyrolyse, die auf extremer Hitze und breitflächigem thermischen Cracken beruht, läuft die HCT unter katalytischen Bedingungen ab, die eine bessere Kontrolle der Reaktionswege ermöglichen. Diese selektive Chemie ermöglicht eine höhere Umwandlungsrate von Polymeren in leichtere, wertvollere Kohlenwasserstoffe, die stabil sind und keine weitere Hydrierung erfordern. Der Prozess reduziert außerdem den Energieeinsatz und minimiert die Bildung unerwünschter Nebenprodukte wie Gase, Kohle oder schwere Teere. Bei der Pilotanlage, die derzeit von Zeton Inc. gebaut wird, handelt es sich um eine voll instrumentierte Durchflusseinheit, die zur Validierung des HCT-Prozesses unter realen Betriebsbedingungen konzipiert ist. Als wichtige Skalierung des früheren R2-Durchflussreaktors wird die Pilotanlage technische Daten, Systemerfahrungen und Prozesserkenntnisse liefern, die für die Planung und den Einsatz zukünftiger Demonstrations- und kommerzieller Anlagen erforderlich sind.

Siemens bringt wertvolle Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Unternehmen des chemischen Recyclings mit und unterstützt die Skalierung neuer Prozesse durch fortschrittliche Automatisierungs-, Steuerungs- und Digitalisierungstechnologien. Die Zusammenarbeit mit Aduro spiegelt das Interesse wider, die nächste Generation von Recyclingplattformen zu ermöglichen - Lösungen, die differenziert und energieeffizient sind und den Prinzipien einer Kreislaufwirtschaft entsprechen.

Das System "PCS neo" von Siemens ermöglicht eine nahtlose Automatisierung über alle Anlagenmodule hinweg, sicheren Fernzugriff und eine zentrale Datenerfassung, wodurch Aduro eine präzise Kontrolle über die wichtigsten Variablen im Hydrochemolytic-Prozess erhält. Die Plattform unterstützt außerdem die Entwicklung digitaler Zwillinge und hilft dabei, Prozessbedingungen virtuell zu simulieren, zu testen und zu optimieren, bevor physische Änderungen implementiert werden. Diese Werkzeuge werden für Aduro von entscheidender Bedeutung sein, wenn es darum geht, von der Pilotanlage zum Betrieb im zukünftigen kommerziellen Maßstab überzugehen. Während der unmittelbare Schwerpunkt auf der Bereitstellung von Automatisierungs- und Steuerungssystemen für die Pilotanlage liegt, wird Siemens auch Ingenieursdienstleistungen zur Unterstützung der Erweiterungsplanung für die Demonstrationsanlage bereitstellen. Diese Beiträge umfassen Einblicke in die Prozessoptimierung, digitale Infrastruktur und Anlagenplanung - basierend auf der weltweiten Erfahrung von Siemens mit innovativen Recyclingprojekten.

Joris Myny, Senior Vice President, Digital Industries bei Siemens Kanada, dazu: "Bei Siemens setzen wir uns dafür ein, fortschrittliche Recyclingtechnologien zu unterstützen, die Kreislaufwirtschaft ermöglichen und die Umweltbelastung reduzieren. Der Hydrochemolytic-Prozess von Aduro bietet eine überzeugende Alternative zu herkömmlichen Methoden und wir sind stolz darauf, mit unserer Automatisierungs- und Digitalisierungskompetenz zur Skalierung beizutragen. Mit unserer Plattform "PCS neo" ermöglichen wir Echtzeittransparenz, Kontrolle und Flexibilität - Schlüsselfaktoren zur Optimierung der Anlagenleistung und Unterstützung langfristigen Wachstums. Diese Zusammenarbeit spiegelt unsere Unterstützung von Innovatoren wider, welche die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Materialien neu definieren."

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens nutzt Wasser als wichtigen Wirkstoff in einer Chemieplattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem die Zusammenarbeit des Unternehmens mit Siemens bei der Bereitstellung fortschrittlicher Steuerungssysteme und Ingenieursdienstleistungen für Aduros Hydrochemolytic-Pilotanlage, deren Inbetriebnahme für das 3. Quartal 2025 geplant ist; dass Siemens technischen Input liefern wird, wenn Aduro mit der Planung der Demonstrationsanlage beginnt; dass Aduros Vision, mit HCT eine modulare, skalierbare Lösung für chemisches Recycling zu liefern, durch die Zusammenarbeit einen weiteren Schritt vorankommt; dass die Pilotanlage technische Daten, Systemkenntnisse und Prozesserkenntnisse liefern wird, die für die Planung und den Einsatz zukünftiger Demonstrations- und kommerzieller Anlagen erforderlich sind; dass Siemens wertvolle Erfahrungen aus seiner Arbeit mit jungen Unternehmen des chemischen Recyclings einbringt und die Skalierung neuer Prozesse durch fortschrittliche Automatisierungs-, Steuerungs- und Digitalisierungstechnologien unterstützt; dass Siemens auch Ingenieursdienstleistungen zur Unterstützung der Skalierungsplanung für die Demonstrationsanlage bereitstellen wird; dass die Plattform "PCS neo" von Siemens Echtzeit-Transparenz, -Steuerung und -Flexibilität ermöglichen wird - Schlüsselfaktoren für die Optimierung der Anlagenleistung und die Unterstützung langfristigen Wachstums. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten sollte diesen Aussagen keine unangemessen hohe Zuverlässigkeit beigemessen werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die fortschrittlichen Steuerungssysteme von Siemens erfolgreich zu integrieren und die gewünschte Leistungsoptimierung zu erreichen; das Einholen der erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die Pilot- und Demonstrationsanlage; Änderungen der Marktnachfrage nach recycelten Kunststoffen und anderen Rohstoffen; die Verfügbarkeit ausreichender finanzieller Mittel zur Fertigstellung der Pilot- und Demonstrationsanlage, soweit zutreffend; mögliche Betriebsprobleme während der Inbetriebnahme und Skalierung der Pilot- und/oder Demonstrationsanlage; die Auswirkungen etwaiger Umweltvorschriften und Nachhaltigkeitsanforderungen auf die Projekte; die Effektivität der Zusammenarbeit zwischen Aduro und Siemens, einschließlich etwaiger unvorhergesehener technischer Probleme, behördlicher Hürden, widriger Marktbedingungen und/oder anderer Faktoren außerhalb der Kontrolle der Parteien. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/997aec9a-80d9-4822-9c3a-45b55ec8ab4e.